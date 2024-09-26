明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《破．地獄》東京國際電影節首映 許冠文黃子華出席 劉青雲《爸爸》入圍主競賽爭大獎

【明報專訊】第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，昨日大會公布各個單元的入圍名單，華語片成為焦點，角逐主競賽單元的15部電影中，華語片已佔5部，包括《踏血尋梅》翁子光執導、劉青雲與谷祖琳主演《爸爸》，相隔6年再有港產片角逐大獎；許冠文與黃子華合演《破．地獄》入選世界焦點單元，二人將會出席首映禮，跟各地影迷近距離交流。今屆新增女性賦權單元，《淪落人》導演陳小娟新作《虎毒不》榜上有名。

文：蘇珮欣

東京國際電影節昨日舉行發布會，來自全球110個國家及地區，合共2023部作品報名，比去年1942部為多。今屆有15部電影入圍主競賽單元，華語片佔5部，包括內地導演楊荔鈉執導、易烊千璽主演《小小的我》，趙德胤執導、趙麗穎擔綱《喬妍的心事》，董子健自編自導自演《我的朋友安德烈》，台灣導演黃熙執導、張艾嘉主演《女兒的女兒》，還有《踏血尋梅》本地導演翁子光新作《爸爸》。

靈感來自荃灣弒親案

《爸爸》創作靈感來自哄動全港的「荃灣享和街弒母殺妹案」，屆時將作世界首映。對於新片入圍，劉青雲表示：「感到開心，希望更多港產片在國際上得到更多關注。」監製錢小蕙說：「得到東京電影節青睞，非常鼓舞，倍感光榮。」導演翁子光則表示：「好開心，《爸爸》是我很喜歡的電影，多謝！」

其他主競賽電影包括片山慎三執導、《逃亡醫F》成田凌主演《雨中的慾情》，大九明子執導、《啊，荒野》萩原利久與《百花》河合優實合演《還不能說最喜歡今天天空的我》，以及吉田大八執導、《我們家》長塚京三主演《敵人》等。

內地導演葉星宇的《Three Castrated Goats》，汪迪執導《不游海水的鯨》，馬來西亞導演張吉安執導、廖子妤主演《搖籃凡世》，李康生主演《黑之牛》，以及林善執導、黃秋生主演港產片《不赫之罪》入選亞洲未來單元，秋生透過社交媒體祝賀新片入圍，林善感到莫大鼓勵，期待電影在東京舉行世界首映禮。

陳小娟入圍女權單元

陳茂賢自編自導，黃子華與許冠文合演港產片《破．地獄》入圍世界焦點單元，屆時他們將與拍檔衛詩雅及朱栢康等出席首映禮，跟各地影迷交流。另有兩部華語片，分別是魏書鈞執導《陽光俱樂部》與劉娟執導《怒江》入圍同一單元。

大會今年新增設女性賦權單元，陳小娟執導港產片《虎毒不》入圍，由談善言與盧鎮業主演，聚焦於現代女性育兒困境，將在日本首映。此外，彭于晏主演內地片《狗陣》、港產片《九龍城寨之圍城》、日本片《孤獨的美食家》及綾瀨遙主演《Route29》亦會在影展放映。

今屆主競賽單元評審主席由梁朝偉擔任，評審團包括香港導演杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）。開幕與閉幕電影分別是日本片《十一人的賊軍》及法國片《Marcello Mio》。

相關字詞﹕劉青雲 黃子華 許冠文 第37屆東京國際電影節 東京國際電影節

上 / 下一篇新聞