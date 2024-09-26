《破．地獄》東京國際電影節首映 許冠文黃子華出席 劉青雲《爸爸》入圍主競賽爭大獎

文：蘇珮欣

東京國際電影節昨日舉行發布會，來自全球110個國家及地區，合共2023部作品報名，比去年1942部為多。今屆有15部電影入圍主競賽單元，華語片佔5部，包括內地導演楊荔鈉執導、易烊千璽主演《小小的我》，趙德胤執導、趙麗穎擔綱《喬妍的心事》，董子健自編自導自演《我的朋友安德烈》，台灣導演黃熙執導、張艾嘉主演《女兒的女兒》，還有《踏血尋梅》本地導演翁子光新作《爸爸》。

靈感來自荃灣弒親案

《爸爸》創作靈感來自哄動全港的「荃灣享和街弒母殺妹案」，屆時將作世界首映。對於新片入圍，劉青雲表示：「感到開心，希望更多港產片在國際上得到更多關注。」監製錢小蕙說：「得到東京電影節青睞，非常鼓舞，倍感光榮。」導演翁子光則表示：「好開心，《爸爸》是我很喜歡的電影，多謝！」

其他主競賽電影包括片山慎三執導、《逃亡醫F》成田凌主演《雨中的慾情》，大九明子執導、《啊，荒野》萩原利久與《百花》河合優實合演《還不能說最喜歡今天天空的我》，以及吉田大八執導、《我們家》長塚京三主演《敵人》等。

內地導演葉星宇的《Three Castrated Goats》，汪迪執導《不游海水的鯨》，馬來西亞導演張吉安執導、廖子妤主演《搖籃凡世》，李康生主演《黑之牛》，以及林善執導、黃秋生主演港產片《不赫之罪》入選亞洲未來單元，秋生透過社交媒體祝賀新片入圍，林善感到莫大鼓勵，期待電影在東京舉行世界首映禮。

陳小娟入圍女權單元

陳茂賢自編自導，黃子華與許冠文合演港產片《破．地獄》入圍世界焦點單元，屆時他們將與拍檔衛詩雅及朱栢康等出席首映禮，跟各地影迷交流。另有兩部華語片，分別是魏書鈞執導《陽光俱樂部》與劉娟執導《怒江》入圍同一單元。

大會今年新增設女性賦權單元，陳小娟執導港產片《虎毒不》入圍，由談善言與盧鎮業主演，聚焦於現代女性育兒困境，將在日本首映。此外，彭于晏主演內地片《狗陣》、港產片《九龍城寨之圍城》、日本片《孤獨的美食家》及綾瀨遙主演《Route29》亦會在影展放映。

今屆主競賽單元評審主席由梁朝偉擔任，評審團包括香港導演杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）。開幕與閉幕電影分別是日本片《十一人的賊軍》及法國片《Marcello Mio》。