【開箱】《艾蜜莉在巴黎4》 愛情事業兜轉 下季羅馬續緣

四角戀告一段落

《艾蜜莉在巴黎》首三季圍繞Emily如何適應巴黎生活，因她不懂法語，加上文化差異，難免遇上困難。她任職法國行銷公司，曾被上司Sylvie嫌棄，又遭同事譏為「工作狂」及「鄉下婆」，然而Emily未有放棄，努力加上運氣，問題迎刃而解，工作表現獲得肯定。

愛情方面，Emily與美國男友分手後，搭上法籍型男廚師Gabriel（盧卡斯巴禾飾），並跟好友Camille（卡蜜兒賽拉萊飾）展開三角關係。Emily與Gabriel離離合合，在第2季遇上來自英國的法文班同學Alfie（路西恩拉維斯康飾），鬧出更複雜的四角戀。上季尾聲Gabriel原本打算迎娶懷孕Camille，婚禮當天Emily見到Camille與女藝術家曖昧通電，指摘對方一腳踏兩船。最後Camille悔婚，認定Gabriel最愛的是Emily，Alfie亦拂袖離去。

意大利新歡登場

《艾蜜莉在巴黎》第4季合共10集，上下兩部分別於8月15日及9月12日推出。Emily的巴黎生活仍然充滿煩惱，Camille結婚不成玩失蹤，Emily為了尋回好友而費盡心思。Camille與Gabriel和平分手，為了腹中胎兒，改以家人身分相處。Emily回復單身後，打算專心工作，其實放不下Gabriel，最終二人舊情復熾。另一方面，Sylvie向傳媒大爆前公司的職場性騷擾事件，差點導致婚變；Emily和Gabriel合力為餐廳爭取米芝蓮一星，卻錯信Luc的女友是米芝蓮試食員，兩人夢想恐化為泡影。

Emily今季已完全融入巴黎生活，故事不再涉及文化差異，集中描寫她的愛情和事業發展，她雖跟Gabriel復合，卻因Camille存在而繼續「三人行」，Emily不滿男友凡事以Camille為先，令她自覺像「第三者」，Gabriel則埋怨女友不聽解釋，二人出現嚴重分歧。後來Emily遇上來自意大利的新歡Marcello（埃烏傑尼奧佛蘭契斯奇尼飾），鬧出另一場四角關係。

源自柯德莉夏萍

今季看點依然是Emily華麗、多變且繽紛的服裝造型，無論在阿爾卑斯山的滑雪裝束、參加蒙面派對的黑白色條子衫，抑或前往羅馬度假的悠閒打扮，各具特色，當中尤以黑白外套、白色上衣襯黑色復古長裙的造型，是莉莉哥連斯的至愛之選。據悉今季靈感來自柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），也有參考2000年代初期青春劇《莉琪的異想世界》。

今季下半部情節最為精彩，提到Sylvie丈夫有一美國私生女Geneviève（塔莉亞貝松飾），後者大學畢業後到巴黎找工作，Sylvie安排她到公司上班，要求Emily幫忙「湊女」，Geneviève無論在公在私都充滿Emily影子，不單以嶄新的宣傳策略建功，甚至介入Emily與Gabriel的感情瓜葛。其後Sylvie得悉Emily搭上意大利高級羊毛品牌後人Marcello，拿下該品牌宣傳代理，於是在當地成立分公司，派遣Emily到羅馬做「開荒牛」，為下季「艾密莉在羅馬」埋下伏線。事實上，Netflix已表態續訂第5季，觀眾可以期待Emily「轉場」後的新發展。