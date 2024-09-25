《雷霆特攻隊》預告曝光 科倫絲佩芝率眾救「哨兵」

從預告片段可見，茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）飾演中央情報局局長華倫天娜，徵召黑寡婦、幽靈及模仿大師等人執行營救「阿卜」的任務。根據Marvel漫畫所講，阿卜正是擁有百萬太陽爆發能量的超級英雄「哨兵」，戰鬥力超越「雷神」，可是內心潛藏邪惡人格「虛無」，或許成為本片的最強反派。正如華倫天娜所說：「這個世界只有壞人，和更壞的人，沒有其他了。」由於她拯救阿卜的動機可疑，因此惹來「寒冬戰士」暗中監視，最後更與黑寡婦等人展開飛車追逐戰，敵我身分難明。

《雷霆特攻隊》由美劇《齮齕人生》積舒利亞（Jake Schreier）執導，將於明年5月2日在美國開畫，台灣提前在4月30日上映，香港映期則有待公布。