【娛樂場】《無窮之路IV—一帶一路》 陳貝兒難忘沿途天氣熱衛生差

攝製隊每輯都經歷不可能任務，《無窮之路IV》續面對重重困難，其中一個最大挑戰，是中東與沙特阿拉伯的「高溫考驗」。陳貝兒透露攝製隊於沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」，其間氣溫一度高達逾攝氏50度，導致現場千多人熱死。她與攝製隊在現場亦陷入瀕臨中暑狀態，連攝影器材也每隔一至兩分鐘便自動熄機「唞暑」。

現中東呼吸綜合症徵狀

陳貝兒還披着長黑袍及黑頭巾，熱至滿臉汗珠，她憶述：「我哋不停咁流汗，熱到暈咁滯，基本上係瀕臨中暑嘅徵狀，加上拍攝朝聖嗰日現場人迫人，我又著住黑袍，係熱上加熱，成身濕晒。好彩有個好友善的穆斯林，喺我臉上面噴水，同埋畀咗粒糖我。然後我哋啲（攝影）機，開拍唔夠分零兩分鐘，已經全部overheat，down晒機。」

除「高溫挑戰」，還有第二大挑戰「抵抗力考驗」，由於聖城麥加朝聖現場人多擠迫，攝製隊完成拍攝後，紛紛出現疑似中東呼吸綜合症徵狀，但為抓緊拍攝進度，他們還是硬着頭皮繼續趕路。陳貝兒談到當時情况：「我哋拍完朝聖之後，大家相繼病倒，係咁瘋狂咳，又發冷又發燒，感覺好似中咗新冠病毒咁，大家都係病住出發去歐洲。」

不敵惡劣環境 全軍肚瀉

陳貝兒去非洲出發前已打了5至6支針確保安全，包括破傷風、黃熱、傷寒與腦膜炎針等。身處全世界最貧窮國家之一的馬達加斯加時，眾人雖然已相當小心翼翼，仍敵不過馬達加斯加的超惡劣衛生環境，全軍肚瀉，有工作人員一度出現上吐下瀉情况，陳貝兒說：「其實我哋連刷牙都已經用支裝水，冲涼時又唔敢擘大口同埋對眼，因為有人話如果當地啲水入咗身體入面，有機會患上霍亂。雖然我哋咁小心，但個個最後都肚屙，有啲同事仲上吐下瀉。」

《無窮之路IV — 一帶一路》

10月6日起逢周日晚10時翡翠台播映