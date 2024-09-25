不懂評價「美誠月餅風波」 王敏奕撐老爺曾志偉任何決定

記者：林祖傑

王敏奕透露正休息為新劇角色做準備，特別學打網球，「雖然有姿勢冇實際，但也希望為角色帶出一些感覺，是個未演過的角色」。她趁空檔把握機會接工作搵真銀，以及籌備音樂工作。

問到放假可有時間陪老公曾國祥？王敏奕稱老公也忙工作周圍飛，「中秋節也沒有機會家庭聚會，只和自己的屋企人食飯，爸爸老人病入了醫院，好多家事處理，幸所有事情都漸入佳境」。

不擅長直播帶貨

問到最近可有和老爺曾志偉見面？王敏奕稱老爺很忙，家人中最難見到他。對於老爺捲入「月餅風波」，她不欲多談，只說：「我都唔識去評價，覺得有新公司開是件開心事，大家都支持他做的所有決定，我也不是太了解該公司他是否有份，當時有很多人參與，是一件好盛大的事，我梗係撐老爺啦！」可有參與推銷月餅？她即說：「冇呀！邊輪到我。」

有份參與直播帶貨可擔心對自己有影響？王敏奕表示知道大家一向很愛惜及支持她。至於可會再參與直播帶貨？她說：「我還是做多些商業活動掙錢、唱歌同演戲，做啲自己叻嘅嘢。」

周爆5歲女兒愛購物

周柏豪表示早前忙於巡唱及綜藝節目，經常四圍飛。子女可有投訴？他笑道：「女兒都長大了，差不多5歲，投訴我應該要掙多些錢回去，因為女兒好鍾意買嘢，好似公主咁成日打扮，女兒要縱，兒子就要嚴一點，不過他們都非常黐我，所以一做完嘢我就即刻回香港陪他們。」他透露年底踏入40歲，是個很大的關口，會再有一系列巡迴演唱會跟歌迷相聚，「澳門會開，香港都有機會，亦是我很想發生的事」。

唔做「下靶位」會好悶

周柏豪早前在內地綜藝《我在橫店打籃球》表演rap，不但被網民狠批尷尬，更被後輩ERROR成員吳保錡拍片模仿「抽水」， 他說：「rap嗰幾句以搞笑為主，搵我呢個唔識嘅去rap先有火花，當然尷尬啦！但我不怕尷尬，能夠𧨾到大家笑，我願意去做，做藝人不做『下靶位』，我會覺得好悶，打波嗰度有型咪得囉。」

周柏豪承認有看過保錡模仿他拿來開玩笑的片段，「唔緊要啦！我認識他，大家有共同朋友，他之前也有攞我品牌啲衫著，如果要嬲大把嘢可以嬲，點會嬲佢呢？佢都好似好叻，係比較嘻哈類別的藝人」。