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娛樂

MIRROR新團歌MV 化身捕獵者散發男人味

【明報專訊】男團MIRROR相隔近9個月推出新團歌《Hunt You Down》，12子在MV中化身捕獵者，有打鬥及CG特效，充滿型格。

今次有別過去團歌曲風，以捕獵者追趕獵物的決心做主題，隊長楊樂文（Lokman）說：「首歌節奏變化會多少少，rap亦會多過唱，另一樣好新鮮是首歌有3種曲風。」呂爵安（Edan）指歌曲前面好快、好野性，去到中間突然變了抒情輕鬆曲風，之後再入返去原本曲風，這個新嘗試是廣東歌未見過，跳舞跳得好爽，有種男人味道。

姜濤在歌曲最後chok爆唱「you better run」這一句，加這句是他的主意，「其實是借鑑好多團隊，在歌曲最後會加句句子，強調番成隻歌的重點，我覺得隻歌比較惡，MV入面我哋是一班武士斬殺敵人，所以向監製T-Ma提議。」江生（AK）與王智德（Alton）以壘球棒聯手擊退敵人，AK覺得幾過癮。柳應廷（Jer）要站於高處擺甫士，笑言已克服畏高，再高些都得，但其實有人護着他。邱士縉（Stanley）的武器是日本武士刀，首次接觸武士刀覺得幾好玩，拍出來幾有型。MV用3D掃描技術，再配合CG，令MIRROR瞬間變成機械人在場景內起舞，盧瀚霆（Anson Lo）感到得意及新奇。MIRROR今午到商台受訪，兩星期前已有粉絲在商台外的鐵欄掛上櫈及物件霸位。

姜濤客串劇集扮快餐店經理

另外，Lokman與廖子妤主演ViuTV劇《十七年命運週期》，姜濤客串第2集，穿恤衫加領帶飾演快餐店經理。他以前曾於快餐店工作，在劇集《季前賽》亦飾演店員，今次終於有機會「升職」，一嘗擔任經理的感覺。

娛樂組

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