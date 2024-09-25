計劃自導自演浪漫愛情喜劇 張繼聰：有好劇本觀眾一定入場

感嘆香港電影市道有點恐怖

香港電影市道疲弱，賀歲片風光不再，最近只得麥啟光執導的《中女舍》籌備中，相對馬來西亞電影市道暢旺，早前有3部賀歲片在當地開拍，其中一部是阿聰主演的《做個有錢人》。阿聰感嘆說：「今年電影市道真的有點恐怖，香港電影圈真的很艱難，聽聞呂爵安（Edan）新片要延期開拍。不過以我所知，在這艱難時期都有人搞緊劇本，我都一樣，計劃自導自演一部輕鬆浪漫愛情喜劇。在環境不好時，更加要將劇本度好些，找些新穎題材，相信有好劇本，觀眾一定入場。」阿聰不知《做個有錢人》會否安排在香港賀歲檔上映，該片是真人真事改編，講述他飾演的拿督如何白手興家，很勵志。他否認因香港電影市道不景氣轉戰馬來西亞發展，「作為演員，哪處有機會、有好劇本便會去」。

記者：柯美