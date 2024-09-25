明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

計劃自導自演浪漫愛情喜劇 張繼聰：有好劇本觀眾一定入場

【明報專訊】張繼聰（阿聰）與KOLOR主音蘇浩才昨日到山頂出席智能運動腕表活動。阿聰表示邊跑山邊欣賞沿路風景，令人樂而忘返，一跑便數小時，消耗很多卡路里，但本身跑山經驗不多，多跑平路，數年前為電影角色苦練馬拉松，「跑10K，初練習時跑59分鐘，之後最快時試過39分鐘。當年參加半馬，93分鐘完成，雖然可進入精英組，但我沒加入，亦不打算挑戰全馬，見好就收。該片雖最終拍不成，但得到寶貴經驗，又認識到一班跑馬拉松的朋友。現在都有保持慢跑和做運動」。

感嘆香港電影市道有點恐怖

香港電影市道疲弱，賀歲片風光不再，最近只得麥啟光執導的《中女舍》籌備中，相對馬來西亞電影市道暢旺，早前有3部賀歲片在當地開拍，其中一部是阿聰主演的《做個有錢人》。阿聰感嘆說：「今年電影市道真的有點恐怖，香港電影圈真的很艱難，聽聞呂爵安（Edan）新片要延期開拍。不過以我所知，在這艱難時期都有人搞緊劇本，我都一樣，計劃自導自演一部輕鬆浪漫愛情喜劇。在環境不好時，更加要將劇本度好些，找些新穎題材，相信有好劇本，觀眾一定入場。」阿聰不知《做個有錢人》會否安排在香港賀歲檔上映，該片是真人真事改編，講述他飾演的拿督如何白手興家，很勵志。他否認因香港電影市道不景氣轉戰馬來西亞發展，「作為演員，哪處有機會、有好劇本便會去」。

記者：柯美

相關字詞﹕張繼聰

上 / 下一篇新聞