首次為歷史文物聲音導航 張智霖自詡字正腔圓無懶音

【明報專訊】張智霖昨日到香港故宮文化博物館出席「中華文明溯源」特別展覽開幕禮，為展覽擔任聲音導航，講解遺址和文物的故事。他表示首次為歷史文物聲音導航，覺得很大挑戰，同時亦令他大開眼界及認識很多詞彙，「以前聲演動畫電影，第一次導賞文物真的不容易，不可以沒有感情，但又不可以太有感情，很複雜。（要糾正懶音？）我字正腔圓，沒有懶音，可能我是處女座，追求完美，所以朋友有懶音，我會糾正，太太靚靚（袁詠儀）和兒子魔童跟我一樣沒懶音」。他希望透過今次聲音導航，讓更多年輕人認識中華文化，聽到他的聲音，感受到廣東話之美，兒子對中華文化都感興趣，他在家中讀稿，有問兒子是什麼及一起研究。他透露有關方面原本想他兼做普通話版，不過他婉拒了，「無謂獻醜」。