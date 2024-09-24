明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《醜人兒》 祖兒京的容貌焦慮 為靚犧牲自由？

【明報專訊】《殺手列車》祖兒京（Joey King）主演，《神探俏嬌娃》系列導演McG改編同名小說的反烏托邦電影《醜人兒》（Uglies），9月13日在影視串流平台Netflix上架，首3日錄得2080萬觀看次數，僅次於《逆嶺》成為英語電影收視榜亞軍。新片題材令人聯想起同類型作品《飢餓遊戲》，可惜製作水平相差太遠，爛番茄影評網站得分低至15%，白白浪費好故事。

男友變靚即忘情

《醜人兒》以未來世界為背景，講述地球出現能源危機，觸發大規模戰爭，各國科學家為了搶救人類文明，開展再生能源計劃。為免歷史重演，300年後政府實施「蛻變」計劃，國民成年之日，必須接受手術，由內到外變得美麗和諧，衝突自然消失。至於等候手術的年輕人，社會地位稍遜一籌，因此被戲稱為「醜人」。

塔莉（祖兒京飾）與大鼻（齊斯史杜斯飾）識於微時，男方接受手術前，二人約定日後即使外表轉變，內心絕不變改。可是大鼻成為「美人」後，從此音訊全無，塔莉擔心對方安危，偷偷潛入「美人」專用區域，驚覺他已違背諾言，加上守衛追趕，只好落荒而逃，幸獲同學夏伊拯救，後者是個反叛少女，從不稀罕手術，卻嚮往傳說中「煙霧之城」的簡樸生活，當地居民自給自足，農耕收成共享，物質貧乏但心靈富足。

諷刺現代人貪靚

區域首長奈雅凱波博士（拉維娜葛絲飾）對塔莉說，夏伊已被恐怖分子大衛（傑夫鮑維斯飾）的甜言蜜語「洗腦」，跟隨其他年輕人潛逃到城市外圍的煙霧之城，一同製造威力足以毀滅城市的致命武器，目的是消滅所有「美人」。

凱波要求塔莉充當臥底，到當地拯救夏伊並找出武器，塔莉不虞有詐，到煙霧之城會合夏伊，在此生活一段時間後，發現人們的真正快樂，其實跟外表無關，曾在城市擔任醫生的大衛父母更揭發凱波如何透過手術「愚弄」年輕人，達至操控人心目的。對凱波來說，「自由意志就是癌症」，大衛父母埋首研究破解手術後的病變，讓年輕人回復正常心智的解藥，正是對抗政權的致命武器，必須除之而後快。

《醜人兒》表面上諷刺現代人的容貌焦慮，為了變靚無所不用其技，甚至到達走火入魔地步，主角塔莉從小渴望接受「美人」手術，便是最佳例子。更深層意義是，電影揭露人性弱點，例如好逸惡勞、羊群心理、服從權威等，只要掌握並利用這些弱點，便能達至操控目的。

尚有3集未改編

繼《親親小站》及《阿媽戀上我波士》後，祖兒京再與Netflix合作，今次更兼任新片監製，演出當然更賣力，可惜製作質素未如理想，叫座卻不叫好。《醜人兒》是美國作家Scott Westerfeld在2005年發表的科幻小說，亦是整個系列的首部曲，其餘3部續集包括《美人兒》、《特人兒》和《外人兒》。

早在小說推出後，20世紀霍士電影公司已購入版權，後因迪士尼吞併，此片輾轉落入Netflix手上，根據過往經驗，作品收視理想，才有機會開拍續集，究竟《美人兒》會否胎死腹中？首集埋下的伏筆，包括塔莉接受手術後，能否保持清醒，伺機反攻凱波，實在令人好奇。

相關字詞﹕祖兒京 醜人兒 開箱

上 / 下一篇新聞