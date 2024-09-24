【開箱】《醜人兒》 祖兒京的容貌焦慮 為靚犧牲自由？

男友變靚即忘情

《醜人兒》以未來世界為背景，講述地球出現能源危機，觸發大規模戰爭，各國科學家為了搶救人類文明，開展再生能源計劃。為免歷史重演，300年後政府實施「蛻變」計劃，國民成年之日，必須接受手術，由內到外變得美麗和諧，衝突自然消失。至於等候手術的年輕人，社會地位稍遜一籌，因此被戲稱為「醜人」。

塔莉（祖兒京飾）與大鼻（齊斯史杜斯飾）識於微時，男方接受手術前，二人約定日後即使外表轉變，內心絕不變改。可是大鼻成為「美人」後，從此音訊全無，塔莉擔心對方安危，偷偷潛入「美人」專用區域，驚覺他已違背諾言，加上守衛追趕，只好落荒而逃，幸獲同學夏伊拯救，後者是個反叛少女，從不稀罕手術，卻嚮往傳說中「煙霧之城」的簡樸生活，當地居民自給自足，農耕收成共享，物質貧乏但心靈富足。

諷刺現代人貪靚

區域首長奈雅凱波博士（拉維娜葛絲飾）對塔莉說，夏伊已被恐怖分子大衛（傑夫鮑維斯飾）的甜言蜜語「洗腦」，跟隨其他年輕人潛逃到城市外圍的煙霧之城，一同製造威力足以毀滅城市的致命武器，目的是消滅所有「美人」。

凱波要求塔莉充當臥底，到當地拯救夏伊並找出武器，塔莉不虞有詐，到煙霧之城會合夏伊，在此生活一段時間後，發現人們的真正快樂，其實跟外表無關，曾在城市擔任醫生的大衛父母更揭發凱波如何透過手術「愚弄」年輕人，達至操控人心目的。對凱波來說，「自由意志就是癌症」，大衛父母埋首研究破解手術後的病變，讓年輕人回復正常心智的解藥，正是對抗政權的致命武器，必須除之而後快。

《醜人兒》表面上諷刺現代人的容貌焦慮，為了變靚無所不用其技，甚至到達走火入魔地步，主角塔莉從小渴望接受「美人」手術，便是最佳例子。更深層意義是，電影揭露人性弱點，例如好逸惡勞、羊群心理、服從權威等，只要掌握並利用這些弱點，便能達至操控目的。

尚有3集未改編

繼《親親小站》及《阿媽戀上我波士》後，祖兒京再與Netflix合作，今次更兼任新片監製，演出當然更賣力，可惜製作質素未如理想，叫座卻不叫好。《醜人兒》是美國作家Scott Westerfeld在2005年發表的科幻小說，亦是整個系列的首部曲，其餘3部續集包括《美人兒》、《特人兒》和《外人兒》。

早在小說推出後，20世紀霍士電影公司已購入版權，後因迪士尼吞併，此片輾轉落入Netflix手上，根據過往經驗，作品收視理想，才有機會開拍續集，究竟《美人兒》會否胎死腹中？首集埋下的伏筆，包括塔莉接受手術後，能否保持清醒，伺機反攻凱波，實在令人好奇。