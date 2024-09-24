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娛樂

小紅書網民夏威夷「野生捕獲」樂壇天后母子 安室奈美惠引退6年狀態佳

【明報專訊】上周五（20日）是日本樂壇天后安室奈美惠的47歲生辰，也是她退出藝能界的6周年，自2018年9月至今，她一直深居簡出，樂迷只能透過她的歌曲，重溫偶像昔日風采。日前有網民透過「小紅書」公開在夏威夷拍攝安室與疑是其子溫大的合照，網民讚她保養得宜，絕對不似育有26歲兒子的母親。

文：蘇珮欣

「小紅書」內地網民阿Bai日前發文，自稱在夏威夷旅遊期間，偶遇安室奈美惠，「她應該是與家人一起，（我）不敢打擾，不知（她）是不是住在這裏」，並上傳5張偷拍照片，可見安室戴上白色棒球帽，頭髮束着馬尾，身穿碎花長裙，貌似素顏現身夏威夷街頭。安室身後跟着一名年輕男子，網民估計是她與前夫Sam所生、現年26歲的獨生子溫大。

日本樂迷不作打擾

網民表示乍見安室，一時情不自禁用日語說出對方名字，引起安室注意，回頭看了對方一眼，然後露出微笑，與家人離開現場。網民坦言心情激動，不忘拍下照片並留言：「我就納悶了，這附近全是日本人，居然沒有一個人發現她？還是我眼力好。」

其他網民回應，安室引退之時，曾經公開表示希望外界不要打擾她與家人，且對日本人而言，明星引退後就被視為普通人，上前拍照或打招呼也被視為不尊重的行為。

據報今次並非安室引退後首度被「捕獲」，2019年曾有網民目睹她逛藥妝店，並把照片上傳至社交媒體，當時已有粉絲希望外界尊重安室的退休生活，不要再打擾她。近年不時有日媒引述網民聲稱在京都偶遇安室，猜測她在當地定居，但已不再拍照。

安室自2018年9月退出樂壇，曾經舉行20多場告別演唱會，包括在紅磡體育館舉行兩場騷，當時一票難求。安室引退後不時傳復出，去年有報道指，曾與安室一起工作的韓籍工作人員秘密籌辦復出演唱會，最終不了了之；日媒指藝人復出多為掙錢，然而安室並無財政壓力，認為她復出可能性極低。

Twice翻唱安室舊歌

另有日媒報道，安室過百首人氣歌曲如《CAN YOU CELEBRATE?》、《Baby Don't Cry》、《Sweet 19 Blues》及《You're my sunshine》等，自去年11月起因版權問題而被串流平台下架，至今仍未重新上載。有歌迷趁她的47歲生日，透過社交媒體發文，希望唱片公司安排有關歌曲能夠重新上架，好讓作品可以一直流傳。

提起安室，韓國女團Twice的小分隊MISAMO今年11月6日推出新碟，將會收錄3名成員Mina、Sana及Momo翻唱安室奈美惠舊歌《New Look》，以示致敬。

相關字詞﹕安室奈美惠

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