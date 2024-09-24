【娛樂場】「懷念徐少強」 重溫大俠經典影視作品

徐少強9月初在北京因癌症病逝，享年73歲。myTV SUPER推出「懷念徐少強」系列，重映他的電視與電影作品，讓觀眾重溫大俠風采。包括1979年麗的電視經典武俠劇《天蠶變》，徐少強演「雲飛揚」一角爆紅，十多年後，1993年參與亞視《天蠶變之再與天比高》，再演同一角色，觀眾可重溫不同時間的雲飛揚。另外還有麗的電視《三少爺的劍》和《沈勝衣》，以及亞視《神捕之雙燕屠龍》、《碧血青天楊家將》、《碧血青天珍珠旗》、《劍嘯江湖》與《殭屍道長》。

由雜役成天下無敵

《天蠶變》共60集，講述武當雜役雲飛揚（徐少強飾）身世不明，受盡同門欺負，原來他乃掌門青松道長（張瑛飾）的私生子，暗中獲青松傳授武功。逍遙谷的傅玉書（伍衛國飾）施計混進武當，暗殺青松。雲飛揚後來練成天蠶神功，誓要對付傅玉書等人，為武林除害。

《天蠶變之再與天比高》共31集，講一代大俠雲飛揚（徐少強）成為天下無敵後，看透世情，退隱江湖。把持朝政的奸臣劉瑾（羅烈飾）勾結邪派白蓮教，危害武林，為挽救日漸式微的武當，雲飛揚出山。機緣巧合下，他結識了陸丹（羅頌華飾）和小子（尹天照飾），陸丹本是朝廷忠良之後，一家被劉瑾所害，他與小子相遇流落民間、失了憶的正德帝（宗揚飾），3人結拜為兄弟。陸丹很快察覺到正德身分，不惜修練天蠶魔功，誓要取正德性命，為死去的家人報仇。

周星馳報恩邀演「趙無極」

精選電影包括《明月刀雪夜殲仇》、《天蠶變》、《雍正與年羹堯》、徐少強跟張天愛主演的《生死決》，以及與周星馳合演的《武狀元蘇乞兒》等。周星馳當年邀徐少強演「趙無極」背後大有原因，他未走紅時喜愛到Disco玩，玩到無錢，偶爾遇上喜愛夜蒲的徐少強，獲對方請客。周星馳一直記掛想報恩，故《武狀元蘇乞兒》中武功高手「趙無極」一角便落在徐少強身上，成為經典角色。