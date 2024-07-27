誤信朋友輸孖展蝕「棺材本」 陳志雲身家餘500萬晴天霹靂

一度考慮移居

陳志雲表示止蝕後內心感到強烈平安，因為不用再想蝕幾多，「我冇嘢可以蝕，可能嗰啲嘢本來唔屬於我呢，其實我都唔係冇咗，只係返番去原本咁樣啫」。他感到不舒服是若有朋友需要金錢上幫忙，自己亦幫不了，從中學會一個道理，「好多時，我哋嗰吓都係睇到自己好慘，長遠去睇你所失其實係你所得嘅。同埋我學習到『理財』兩個字嘅意義，財係一定要理，你唔理財，啲財就唔理你㗎啦。冇得怪㗎，都過咗啦，冇得如果㗎」。他又透露曾想離開香港，當時將家俬寄到台灣，搬到一間服務式住宅暫住半年，正為處理移居的事而煩惱時，望住出面的維港海景，再問自己：「呢度係香港望到嘅星星，我諗吓：『做乜要我走啫？』」他在香港長大，最珍貴的人和事都在香港，最後決定留下。

娛樂組