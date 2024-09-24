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娛樂

成軍20年不散之謎 Dear Jane視夾band一生消遣

【明報專訊】樂隊Dear Jane邁向成軍20周年，主唱黃天翱（Tim）、結他手翁厚樑（Howie）、低音結他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice）夾足廿年難得沒有摩擦，就算曾歷低潮，從沒想過「散band」，對音樂理念依然一致，視夾band為一生消遣，盡情享受每一刻。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

以月底在澳門舉行的《Dear Jane Live at The Londoner》兩場演唱會作為樂隊成軍20周年序章，今次開騷4子鎖定crossover弦樂和敲擊表演，達到音樂共融，Tim說：「就是因為有這麼多樂手，變成可以改編我們的歌，可能大家會聽到比較熟悉的歌，會加長或有一些不同的感覺出來，這個騷是20周年一連串鋪排的序幕，開過靚頭。」Dear Jane表示稍後推出的新專輯，所有新歌都是為20周年這個方向而做，令這張唱片多一份意義。

互相遷就 不會鬧交

不經不覺夾band廿年，Dear Jane一直尋求突破，到這一刻，已不是講突破，而是怎樣enjoy每一步，Tim說：「大家都大個，要做就做，有歌就出，覺得唔得就休息吓。」除了十多年前成員戴乾亨（Adam）離隊，Dear Jane之後沒有出現什麼大摩擦，20年間互相遷就，Howie說：「最主要大家的想法比較成熟，互相尊重及信任，所以不會鬧交。」

Tim稱廿年來很享受與隊友合作，常在台上看着大家的蝦碌經過或不記得做什麼，一望就知大家的狀態是怎樣，「一隊band來講，我們走的路算崎嶇，但有事情棘住，老土啲講只要衝破個難關，大家就會非常好」。Howie透露Dear Jane在最崎嶇、最低潮之時，成員都沒有想過因得不到心目中的成就而不再玩，「低落的時候要繼續做，細個時要掙錢咪返工囉，就好似搵幾個friend組個保齡球隊一樣，是一生的消遣」。

Tim為子女不再亂衝

由年輕小伙子到現在部分隊友已成家立室，Tim表示自己最大改變是不再漫無目的地衝，衝都要很理性想清楚，「人大了，撇除要照顧家庭，始終爸爸做什麼事情，是小朋友的榜樣」。

已婚的Jackal直認想快些當爸爸，感謝另一半體諒，雖然他一直把Dear Jane放在最前位置，但在工作和家庭之間，時間管理也取得很好的平衡。Nice與Howie仍未有家庭壓力，Howie還大呻追女仔好難，笑言：「在人生各方面盡量向前推進，希望在明天。」

相關字詞﹕Dear Jane

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