佘詩曼分享凍齡秘訣 盼找到理財精明伴侶

阿佘表示理財概念靠自己摸索得來，自爆初入行拍武打戲受傷，才發現要學識保護自己，「當時公司的醫保不能覆蓋全額賠償，自己沒有買保險，醫藥費好貴」。她稱累積經驗後，每逢參與危險演出都會加大保額，又發現危險高的項目不受保，她說：「拍攝《十月初五的月光》電影版，有場戲本來要我笨豬跳，初初以為自己好大膽，但拍攝當日不停落雨，著晒裝備等了很久都拍不到，愈等愈覺得驚，最後因為落雨取消了。（現在變惜身？）又不會，若劇情需要都會盡量配合。」

掙錢為報答媽媽養育之恩

阿佘密密工作豬籠入水，笑言掙錢是為了好好報答媽媽養育之恩，又透露媽媽身體不錯，亦活躍社交活動，每天外出，所以為了方便媽媽出入，近日搬回市區，「有時都會勸媽媽不要日日出街，留些時間給自己休息，她當然不聽我講啦，不過我都明白，我以前細個都不聽她講啦」。可有被媽媽催促找個伴？阿佘笑說：「之前交代過，今日不多講了，總之希望將來找個跟我一樣理財精明的伴侶，大家財政獨立就好了。」

記者：鍾一虹