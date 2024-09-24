「棋人」10周年 Bob考慮網上開班培訓司儀 跌倒痛到爆粗 林家棟腰傷康復八成

家棟習慣打掃家居 無諗娶老婆

林家棟早前因傷無法代表其監製紀錄片《香港經典 光影重塑》出席威尼斯影展領取「傑出貢獻紀錄片獎」，表示感到失望，「我未去過威尼斯，本來好期待這個旅程，唯有期待下次啦！本來去威尼斯前先去北京出席契女畢業禮，都沒法成行」。他透露受傷原因，指早前經常落大雨，有天穿新鞋不慎在樓梯滑倒，導致腰部肌肉撕裂，「跌落樓梯後痛到講粗口，不能站立，要call救護車送入院，醫生說等自然癒合，開了止痛藥給我，好似『懵仔藥』，食完朦朦朧朧，但對我都有幫助，將來遇到類似角色就知點演」。受傷後可有想過娶老婆照顧自己？他笑說：「兩種講法啦，娶個老婆可以照顧我，但傷了條腰就不用娶老婆！我習慣自己打掃家居，不想其他人碰我的東西，所以沒有想太多。」家棟表示腰傷已康復八成，幸好最近主力做幕後工作，沒受太大影響，「現在市道差，真的要認真對待劇本，有人叫我開拍賀歲片，但未必趕得及，擔心劇本不好，會被網民煎皮拆骨」。

Bob開心公司規模慢慢壯大

Bob對公司10周年紀念非常感動，體會到經營一間公司一點都不簡單，「公司成立時經歷社運動盪，又遇上疫情，養員工都很吃力，尤其是疫情期間生意額是零，於是嘗試幫人製作網上廣告，好彩發展不錯，證明『路不轉人轉』就得，自己都因為這些經歷成長不少」。他表示公司羅致不少藝人和司儀，好開心規模慢慢壯大。問到會否開班培訓司儀？他稱自己做司儀的技巧不算叻，但有很多人建議他開班，開實體班很花時間，正考慮明年開網上班，「大家放心，收費不貴，可能類似興趣班收數百元，但不知有沒有人報名！」談到未來大計，Bob表示有多項計劃，除了為阮兆祥、余迪偉開棟篤笑騷，又替劉浩龍、小肥及陳慧敏開音樂會等，他會擔當幕後策劃和度橋宣傳部分，總之有得做就做，最怕無工作。市道不景氣，明年做生意會否較保守？他說：「本來想過保留彈藥，但過去幾年環境不好，公司都有微利，今年初還可以請員工去峇里旅行，所以都會照做。」

鄧洢玲：不會為生仔趕結婚

鄧洢玲（阿旦）積極向司儀界發展，感恩曾為電台、電視台效力，累積逾10年工作經驗，現在學以致用，尤其近年市道不好，更要努力掙多個錢傍身，反而未想結婚生仔，「我的感情生活好普通，有少少乏味，雖然有了解中的對象，但想保持低調，不想經常被追問，若然緣分來到，我不抗拒結婚生仔，但不會為生仔趕結婚。我想找個方式過得開心，覺得開心最緊要」。

鄧洢玲除了幕前工作，也有經營咖啡店、餐廳及按摩店，面對大量港人北上消費，正在度橋做宣傳，希望吸引市民留港消費。

記者：鍾一虹