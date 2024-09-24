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娛樂

《中年好聲音3》高菲溫婉女聲驚四座 評審周國豐聞男兒身嚇一跳

【明報專訊】TVB《中年好聲音3之決戰大灣區》前晚10名參賽者率先登場，有兩名5燈歌手誕生，包括梁文君與被熱議的高菲。46歲高菲報稱是自由工作者，長髮造型與溫婉聲音唱葉蒨文的《祝福》，演唱後評審張佳添說：「你話係男兒身，你係講真？」周國豐在鏡頭前一臉愕然並「吓」了一聲。高菲的性別惹網民議論，有讚他男生女調有特色，支持最重要唱得好，但亦有認為是製造話題的節目效果。周國豐回覆《明報》稱撳燈後聽張佳添講才知對方是男兒身，性別跟評選準則無關。昨日另一判評肥媽（Maria Cordero）入院做通波仔手術，她拍片預告會休息一段時間。

娛樂組

前晚播映《中年3決戰大灣區》，評判團為肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢及曾路得。高菲的比賽片段在YouTube上架未夠24小時已近20萬點播，熱度是參賽者之冠。46歲高菲出場時演唱葉蒨文的《祝福》，張佳添讚不絕口，指高菲歌聲是用心唱歌，唱到人的心裏，他對這聲音在深圳海選時留下印象，當時高菲選唱梁詠琪的《花火》，同樣是溫暖、溫婉有靈魂的聲音。他問高菲：「當日你講咗句，你話係男兒身，係真？」高菲答「是」，張佳添續道：「一個男仔有把咁嘅聲音，係好Amazing！一啲好成功嘅男歌手，通常把聲都係中性，甚至帶點女性化，例如Michael Jackson、周深，呢個係上天賜畀你嘅。」

周：不受背景影響純睇表現

同場周國豐與肥媽表現驚訝，周國豐「吓」了一聲，大讚高菲唱出溫婉感覺，令他嚇一跳。周國豐接受《明報》電話訪問，表示在張佳添說出對方是男兒身前，完全不知道高菲的資料。他稱香港以外的海選，評判團不一定參與，所以他沒見過高菲，張佳添是評判團中唯一在深圳的海選見過對方，故留印象。周國豐稱大會給評判很簡單的資料，目的是就參賽者臨場表現作評審，故他也沒留意高菲的資料性別，當時覺得對方唱歌感情很好故撳燈，唱歌方面仍可進步。他畀燈有標準，就以過往參賽者為例，有年紀大、患病或有特別參賽原因，他的評審間尺仍一樣，不希望被背景故事影響。所以他對高菲如一般參賽者，沒有打算去了解對方背後的故事，這是個人私隱，他不會去八卦。

網民讚周深2.0 有猜女變男

討論區有很多高菲的性別話題討論，有形容為雌雄同體，有網民留言「周深2.0」、「呢個男嚟？佢講嘢個tone都係女人喎」、「無喉核嫁喎」、「話係男兒身，我估應該係女變男」。也有不少對高菲表示支持「唱得很真誠和有故事感，男生女調也很有特色」、「性別嘅嘢喺唱歌裏面唔係咁重要，最緊要唱得好聽」，也有認為「畀佢入圍純粹想引起話題啫」。《中年3》監製陳俊聲回覆《明報》稱，高菲報名參賽資料，性別是男性，「海選時我哋都估佢唔到，真係好驚喜！（有網民揣測是否跨性別人士？）我哋無諗呢個方向喎！」

肥媽心肌痛入院通波仔

昨日肥媽入院做通波仔手術，她戴墨鏡、口罩躺在醫院病牀上，預告暫停直播兩星期，「有日心肌痛，痛得好緊要，然後出晒汗，暈啊。」她稱當時血壓好高，氧氣好低，醫生話要做手術。肥媽叫大家不用擔心，這段時間要休息，所以直播工作同社交平台更新都會停止一段時間。跟肥媽一起做評審的周國豐稱，肥媽好專業，上周六（21日）她完成《中年3》錄影才安排入院做手術，節目暫時也不用錄影，故沒有影響。國豐稱周六錄影時自己負責監察肥媽，禁止她再吃油膩食物。

相關字詞﹕肥媽（Maria cordero ） 周國豐 張佳添 高菲 中年好聲音3

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