明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】荷李活版《喋血雙雄》 吳宇森親手推倒經典重來 難能可貴

【明報專訊】周潤發、李修賢主演的《喋血雙雄》35年前上映，片中的暴力美學、警匪惺惺相惜的浪漫友情，成為港產動作片登上國際舞台的代表作之一，也是導演吳宇森到荷李活發展的契機。逾30年來荷李活多次傳出要重拍《喋》片，直到去年才正式開工，吳宇森更親自操刀，把自己的經典推倒重來。周潤發的殺手角色換成《狂野時速》女星妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）飾演，李修賢扮演的警察改為《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）上陣，地點亦搬到巴黎。新版《喋血雙雄》美國上月在串流平台Peacock上架，香港觀衆可透過HBO Go收看。影評對新版毁譽參半，有人認為不及原作，然而78歲吳宇森再戰荷李活，創作力依然；新版褪去悲情，保留了人之義，動作亦可觀，其實毫不失禮。

原版《喋血雙雄》由吳宇森自編自導，新版請來《幕後嫌疑犯》拜仁夏格蘭（Brian Helgeland）參與編劇，改動不少，殺手與警察本應對立卻惺惺相惜，最後更同一陣線抗敵的主軸不變；但殺手角色由男變女，原作中葉蒨文被周潤發槍傷失明，後者由內疚到生愛，為令女方康復，誓要收回酬勞，與大反派成奎安火併，男女感情線在新版中便完全刪去。

女殺手角色致敬《墮落花》

新版牽涉的人物多亦較複雜，譬如牽動仇殺源於毒品交易黑吃黑；又輕輕交代了殺手Zee（妮坦莉艾曼紐飾）的背景，講述她自幼坎坷，為失去妹妹而愧疚，合理化不忍下手除掉夜店槍戰中失明的女歌手Jenn（原作葉蒨文角色）。Zee從英國到巴黎後淪落街頭，又遇人不淑，手刃敵人後被《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）扮演的Finn看中，收歸旗下，訓練成職業殺手。如果原著中的周潤發是向梅維爾（Jean-Pierre Melville）執導的《獨行殺手》致敬，Zee的身世又怎能不令人想起同是法國導演的洛比桑（Luc Besson）早期名作《墮落花》？還邀請《墮》片中扮演Bob的Tcheky Karyo客串演裁縫一角，與Zee關係密切。

新版另一大改動是「雙江」角色；原版中朱江跟周潤發亦師亦友，前者的手廢了後改當周的接頭人，為了兌現承諾拿回周應得的酬勞，幾乎被成奎安打死，最後命喪亂槍之下。新版中朱江變成Finn，Zee是後者最得寵也最厲害的殺手，對她有種曖昧之情，就像《墮落花》中訓練Nikita成為殺手的Bob。Finn的野心遠比朱江大，不惜殺了曼聯名宿簡東拿（Eric Cantona）扮演的黑幫大佬Golbert，欲吞掉毒品，最後與Zee決裂。原版中曾江演老差骨，與李修賢拍檔，兩人感情深厚，曾江卻不幸殉職；新版中奧馬斯扮演的Sey最後被拍檔Jax出賣，並由Zee揭穿，救了Sey。

動作場面可觀 設計用心

吳宇森擅長把演員拍得有型漂亮，新版《喋血雙雄》也不例外；妮坦莉艾曼紐身形苗條，為殺手Zee角色添了一分嬌柔；她每殺一個人會在教堂燃點一根蠟燭，也呼應了《辣手神探》梁朝偉的臥底角色。在夜店大開殺戒的一幕，從貼身裙抽出武士刀，更是巧妙設計；即使妮坦莉身手不算極佳，但由跳舞開始，到用刀再槍戰，整場戲拍得十分瀟灑。稍微低角度拍攝強調奧馬斯6呎3吋的身高，不忘捕捉其略為困惑的表情，在電影初段這段貓捉老鼠似的遊戲，尤其好玩。其實除了夜店一幕動作戲之外，Zee駕駛電單車追蹤殺手到醫院槍戰，以及她與奧馬斯帶着Jenn壓軸在教堂跟Finn陣營大對決，都拍得精彩。新版的最後大戰改為日景，教堂內取光更漂亮，同時呼應了Jenn重見光明。代表吳宇森電影的白鴿，片中亦用得合理。Zee愛玩填字遊戲，在電影尾聲點出了「重生」的主題，也比舊作樂觀及多了希望。

今日重看《喋血雙雄》，即使歌頌友情及義氣，部分安排難免有婆媽之感，新版本可說完善了這些缺陷；對於親自再執導舊作的吳宇森，能在暮年勇於「打倒昔日的我」，更難能可貴，也不是每人可擁有的第二次機會。新版中利用split-screen交代前事，加快了節奏；另外，原作中李修賢在犯案現場，坐在周潤發坐過的梳化幻想對方行事作風，兩人並置的鏡頭，當年廣為傳頌；新版中吳宇森沒有重複自己，而是安排Zee被捕後在審訊室，跟Sey一起用餐，在狹窄的空間利用雙面鏡及環迴運鏡，營造「你中有我」的意象，也是用心設計。

相關字詞﹕開箱 奧馬斯 妮坦莉艾曼紐 李修賢 周潤發 喋血雙雄 吳宇森

上 / 下一篇新聞