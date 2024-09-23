【開箱】荷李活版《喋血雙雄》 吳宇森親手推倒經典重來 難能可貴

原版《喋血雙雄》由吳宇森自編自導，新版請來《幕後嫌疑犯》拜仁夏格蘭（Brian Helgeland）參與編劇，改動不少，殺手與警察本應對立卻惺惺相惜，最後更同一陣線抗敵的主軸不變；但殺手角色由男變女，原作中葉蒨文被周潤發槍傷失明，後者由內疚到生愛，為令女方康復，誓要收回酬勞，與大反派成奎安火併，男女感情線在新版中便完全刪去。

女殺手角色致敬《墮落花》

新版牽涉的人物多亦較複雜，譬如牽動仇殺源於毒品交易黑吃黑；又輕輕交代了殺手Zee（妮坦莉艾曼紐飾）的背景，講述她自幼坎坷，為失去妹妹而愧疚，合理化不忍下手除掉夜店槍戰中失明的女歌手Jenn（原作葉蒨文角色）。Zee從英國到巴黎後淪落街頭，又遇人不淑，手刃敵人後被《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）扮演的Finn看中，收歸旗下，訓練成職業殺手。如果原著中的周潤發是向梅維爾（Jean-Pierre Melville）執導的《獨行殺手》致敬，Zee的身世又怎能不令人想起同是法國導演的洛比桑（Luc Besson）早期名作《墮落花》？還邀請《墮》片中扮演Bob的Tcheky Karyo客串演裁縫一角，與Zee關係密切。

新版另一大改動是「雙江」角色；原版中朱江跟周潤發亦師亦友，前者的手廢了後改當周的接頭人，為了兌現承諾拿回周應得的酬勞，幾乎被成奎安打死，最後命喪亂槍之下。新版中朱江變成Finn，Zee是後者最得寵也最厲害的殺手，對她有種曖昧之情，就像《墮落花》中訓練Nikita成為殺手的Bob。Finn的野心遠比朱江大，不惜殺了曼聯名宿簡東拿（Eric Cantona）扮演的黑幫大佬Golbert，欲吞掉毒品，最後與Zee決裂。原版中曾江演老差骨，與李修賢拍檔，兩人感情深厚，曾江卻不幸殉職；新版中奧馬斯扮演的Sey最後被拍檔Jax出賣，並由Zee揭穿，救了Sey。

動作場面可觀 設計用心

吳宇森擅長把演員拍得有型漂亮，新版《喋血雙雄》也不例外；妮坦莉艾曼紐身形苗條，為殺手Zee角色添了一分嬌柔；她每殺一個人會在教堂燃點一根蠟燭，也呼應了《辣手神探》梁朝偉的臥底角色。在夜店大開殺戒的一幕，從貼身裙抽出武士刀，更是巧妙設計；即使妮坦莉身手不算極佳，但由跳舞開始，到用刀再槍戰，整場戲拍得十分瀟灑。稍微低角度拍攝強調奧馬斯6呎3吋的身高，不忘捕捉其略為困惑的表情，在電影初段這段貓捉老鼠似的遊戲，尤其好玩。其實除了夜店一幕動作戲之外，Zee駕駛電單車追蹤殺手到醫院槍戰，以及她與奧馬斯帶着Jenn壓軸在教堂跟Finn陣營大對決，都拍得精彩。新版的最後大戰改為日景，教堂內取光更漂亮，同時呼應了Jenn重見光明。代表吳宇森電影的白鴿，片中亦用得合理。Zee愛玩填字遊戲，在電影尾聲點出了「重生」的主題，也比舊作樂觀及多了希望。

今日重看《喋血雙雄》，即使歌頌友情及義氣，部分安排難免有婆媽之感，新版本可說完善了這些缺陷；對於親自再執導舊作的吳宇森，能在暮年勇於「打倒昔日的我」，更難能可貴，也不是每人可擁有的第二次機會。新版中利用split-screen交代前事，加快了節奏；另外，原作中李修賢在犯案現場，坐在周潤發坐過的梳化幻想對方行事作風，兩人並置的鏡頭，當年廣為傳頌；新版中吳宇森沒有重複自己，而是安排Zee被捕後在審訊室，跟Sey一起用餐，在狹窄的空間利用雙面鏡及環迴運鏡，營造「你中有我」的意象，也是用心設計。