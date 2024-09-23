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娛樂

《變形金剛初始篇》稱冠票房遜預期 《嘩鬼家族Beetlejuice》有望三連霸

【明報專訊】上周五（20日）美國共3部新片上映，其中以《反斗奇兵4》佐斯古利（Josh Cooley）執導的動畫《變形金剛初始篇》（Transformers One）成績最好，單日收956萬美元（約7456萬港元），成為票房冠軍，但美媒指其表現遜於預期，兩度票房登頂的添布頓（Tim Burton）《嘩鬼家族Beetlejuice》有機會三連霸。

「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）及《旺卡》基謹米高奇（Keegan-Michael Key）有份為動畫《變形金剛初始篇》獻聲；故事講述「博」派領袖柯柏文與「狂」派首領麥加登如何由識於微時、互相扶持到反目成仇，令觀眾對正邪主角的歷史，有了重新認識。

《變形金剛初始篇》上周五在美國開畫，單日收956萬美元，周四優先場的340萬美元（約2652萬港元）亦計算在內，雖然成為票房冠軍，但據美媒預測，《變形金剛初始篇》首周末3日約收2630萬美元（約2億港元），稍微低於早前業界估計的3000萬美元（約2.34億港元）或上。

《嘩鬼家族2》超越《朱古力獎門人》

添布頓相隔逾30年再拍續集的《嘩鬼家族Beetlejuice》，上周五單日收660萬美元，若《變形金剛初始篇》不計優先場收入，兩片成績相若，所以美媒估計《嘩鬼家族Beetlejuice》有可能連續3個周末稱霸票房榜。事實上，該片目前在美國累收2.07億美元，已超越《朱古力獎門人》，成為添布頓電影生涯中，美國最佳票房的第3位；另外，《嘩鬼家族Beetlejuice》亦暫列今年美國最賣座電影第6位，僅次於《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》、《沙丘瀚戰：第二章》及《龍捲風》。

上周五美國尚有兩部新片開畫，分別是金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）主演的驚慄片《Never Let Go》，由拍過《噬逃險鱷》及《變種食人䱽3D》的阿歷山大阿查（Alexandre Aja）執導，講述三母子受盡魔鬼折磨的故事。單日收160萬美元，位列第4，不敵第2周上映及位列第3的《有詭難言》。

《完美物質》位列第5

《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）主演的《完美物質》（The Substance），今年5月參加康城影展奪得最佳劇本獎，上周五開畫收130萬美元，排第5位，由於上映戲院較《Never Let Go》少超過500間，所以成績算不錯。《完》片講述伊莉莎白（狄美摩亞飾）由荷李活明星退到電視台任健美操小姐，因年老被迫退休，孤注一擲接受回春療程，卻後患無窮。

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