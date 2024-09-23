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娛樂

黃曉明被指婚內出軌 葉珂嬲爆 發聲明闢謠追究到底

【明報專訊】內地男星黃曉明2022年1月與Angelababy（楊穎）宣布離婚，同年5月跟年輕15歲的網紅葉珂傳緋聞，葉珂被指介入兩人婚姻。黃曉明與葉珂一直未有回應，直至近日黃曉明高調公開認愛葉珂並傳出婚訊。之後有自稱葉珂閨密的「葉倪」在社交網發文：「恭喜珂珂姐，5年努力終成眷屬！」似指黃曉明未跟Angelababy離婚，已和葉珂相戀。

曉明對不實傳聞感困擾

葉珂為傳聞嬲爆，前日在微博發聲明闢謠，已委託律師追究到底，又承認黃曉明因不實傳聞備受困擾，聲明稱：「首先完全不認識『葉倪』這個人，現在網絡上假冒是我的朋友和閨蜜，從而對我造謠和污衊的人愈來愈多。其次對於現在網絡上的謠言愈演愈烈，尤其是某些粉絲為了某種目的一直在惡意中傷、惡意帶節奏，曉明哥雖然備受困擾，他是老好人性格，覺得多一事不如少一事，但是有些話我覺得必須得說出來，因為現在不止是造謠誹謗，已經開始用非法手段散佈我們的私人信息，甚至家人的私人信息，嚴重影響到正常生活，這是違法行為。有些網友不要以為是未成年人，就能逃脫法律的制裁，你們的父母也會告訴你們應該怎麼做一個遵紀守法的公民。最後，已繼續委託律師事務所關注網絡動態，對在網絡中傳播的嚴重誹謗言論已經起訴，追責到底。維護網絡環境，人人有責。」

娛樂組

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