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娛樂

徐佳瑩紅館騷「喃嘸」林家謙放笑彈 炎明熹伙姑丈捧場 未有受訪

徐佳瑩相隔7年 再開紅館個唱 展現真性情 伙林家謙合唱 挑戰超寬音域

【明報專訊】39歲台灣創作女歌手徐佳瑩相隔7年來港開騷，前晚假紅館舉行《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會─香港場》。盛傳因續約問題遭無綫雪藏的炎明熹（Gigi）與姑丈結伴入場睇騷，打扮低調的Gigi面對傳媒友善揮手大方任影，未有受訪。徐佳瑩邀請林家謙任嘉賓，合唱共同創作的歌曲《遺失的靈魂》，林家謙贈自己設計的Tee給徐佳瑩，自爆花名Lamo即「喃嘸」，笑稱跟徐的英文LaLa有淵源。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

身穿黑色綴紅邊連身長裙的徐佳瑩甫登場一口氣唱出多首歌，包括《給》、《以上皆非》和《圓舞曲》等為演唱會揭序幕。徐佳瑩用廣東話跟觀眾打招呼：「大家好，我係徐佳瑩。」她不停向歌迷揮手說很掛念香港的朋友，表示相隔7年重臨香港開騷，心情很感動，每次來港也感覺像見老朋友，一直陪伴在身邊彼此互相關心，「有些以前是學生和單身，會寫信給我，今時今日他們仍在，有些是首次見面，無論是老朋友還是新朋友，我都感到很幸福」。唱到《你敢不敢》，徐佳瑩指揮現場觀眾一齊大合唱，歌迷隨即和唱又亮起手機燈，她感動得眼泛淚光。

新歌原唱另有其人

徐佳瑩之後換上藍色套裝，自彈自唱《心裡學》，自爆坐遊艇出海圍繞維多利亞港看夜景，開心此行品嘗了燒鵝、咖喱牛腩、豬仔包、菠蘿包和凍檸茶等地道美食。她透露正籌備新專輯，早前收到一首歌曲demo很有感覺，火速填好歌詞，靈感來自一本書，內容大概講人們可能如常過活，卻忘了自己初心，隨即介紹作曲的林家謙登場。

二人首次公開合唱同創的新歌《遺失的靈魂》，表現合拍。唱畢，林家謙高呼好緊張，跟徐佳瑩說：「這首歌原本寫給另一名台灣歌手，音域比較寬，因為是男生key，但你完全能駕馭，真的好厲害。」

林自嘲「喃嘸」封號夠親切

林家謙承諾下次再為徐佳瑩寫歌，又送上自己設計的Tee給對方，解釋兩人名字有點淵源，笑問徐佳瑩：「這件Tee上的公仔，你覺得似我嗎？你英文名叫LaLa，我有個花名叫Lamo，就是喃嘸，所以下次你可以叫我Lamo，會很親切，但是大家在街上不要這樣叫我，叫我家謙就可以。」引得全場爆笑。

安歌環節，徐佳瑩換上白裙獻唱《不怕慶祝》，然後一臉認真向歌迷說：「沒有你們，我就不會站在這裏，真心的喜歡和感謝你們！」之後再唱《浪費》及大合唱《身騎白馬》作結。

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