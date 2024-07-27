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娛樂

MIRROR新團歌造型被彈似丐幫 楊樂文稱獵人主題污糟好合理

【明報專訊】楊樂文（Lokman）與廖子妤首度合演ViuTV新劇《十七年命運週期》，二人昨日聯同劇中演員到旺角出席宣傳活動，眾人分享拍攝點滴，大會特別準備蛋糕為將35歲生日的Lokman預祝，現場粉絲大合唱生日歌。Lokman表示劇中演爸爸角色，感受到父母十分偉大，廖子妤透露劇中有十多場喊戲，要將前半生傷心事的貨源喊晒出來。問到有份演出的電影《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡，如果入圍可會隨團參與盛事，她說：「未必輪到我，但希望盡快開拍前傳及續集。」剛分手的Lokman預告今年生日只會和愛貓過，問願望是否盡快另覓新對象拍拖？他說：「願望是世界和平，多謝。」

籲「鏡粉」霸位勿影響別人

MIRROR新團歌《Hunt You Down》造型被網民彈似丐幫，他的造型似戴了護膝，Lokman說：「因為首歌講獵人，獵人要爬來爬去梗係要護膝，至於話似丐幫，獵人係污污糟糟，都啱數，好合理。」對於12子將齊人到商台宣傳新歌，有大批「鏡粉」早兩周在門外霸位，被街坊投訴擾民，Lokman說：「首先大家要量力而為，睇住自己身體，睇完就要睇身邊以外的事，自己開心時盡量不要影響到別人，免傷和氣，我都覺得早兩星期太誇張。」

記者：林祖傑

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