MIRROR新團歌造型被彈似丐幫 楊樂文稱獵人主題污糟好合理

籲「鏡粉」霸位勿影響別人

MIRROR新團歌《Hunt You Down》造型被網民彈似丐幫，他的造型似戴了護膝，Lokman說：「因為首歌講獵人，獵人要爬來爬去梗係要護膝，至於話似丐幫，獵人係污污糟糟，都啱數，好合理。」對於12子將齊人到商台宣傳新歌，有大批「鏡粉」早兩周在門外霸位，被街坊投訴擾民，Lokman說：「首先大家要量力而為，睇住自己身體，睇完就要睇身邊以外的事，自己開心時盡量不要影響到別人，免傷和氣，我都覺得早兩星期太誇張。」

記者：林祖傑