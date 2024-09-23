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娛樂

相隔20年參演內地電視劇 張家輝重新適應拍劇 待遇近一片酬

【明報專訊】影帝張家輝主演內地電影《重生》將於10月10日在港上映，前晚聯同導演兼演員馬浴柯到觀塘出席首映禮，吸引大批市民圍觀，場面熱鬧。兩人先後合作《掃毒》、《怒潮》及《重生》，甚有默契，馬浴柯透露構思執導第三部作品，希望再與張家輝合作。張家輝自2004年演出無綫劇《天涯俠醫》後專注電影發展，稍後參演內地劇《芻狗之血》，表示接拍因昔日合作的無綫幕後班底，以及覺得有新鮮感想挑戰，酬金合理，幾乎等同一套電影片酬，自爆看20集劇本要重新適應。

記者：林祖傑

張家輝與馬浴柯於《掃毒》首次合作，有不少對手戲，隨後張家輝參演馬浴柯執導的《怒潮》及《重生》，默契十足。《重生》在內地收逾4億元人民幣（約4.4億港元）票房，家輝稱今次資金雖比《怒潮》少，但發揮大，為投入角色，以長金髮造型登場，相當突出，「《怒潮》未上映時，投資方已要求我們合作拍《重生》，經歷了一次戲接戲的奇怪狀况」。

各有優點 互笠高帽

馬浴柯透露已構思執導第三部作品，盼再與張家輝合作，又希望參演對方執導的電影。張家輝稱執導的電影《贖夢》入圍多個影展，但仍未知上映安排，希望作品盡快跟觀眾見面。問到家輝會否參演馬浴柯構思的第三部作品？他說很期待馬浴柯的新構思，但已連續拍了兩部戲，待對方先休息。

馬浴柯跟家輝合作多次，覺得對方有否改變？他笑說沒有，家輝對所有事都好投入，對電影的執念及熱愛都一樣。家輝同樣身兼演員和導演，覺得跟馬浴柯的拍攝方向不同，「他已是很成功的商業片導演，我喜歡執導非主流電影滿足自己，再執導都想邀請馬浴柯演出」。

新劇內地澳門取景

家輝繼2004年無綫劇《天涯俠醫》後，相隔20年再拍劇，伙胡杏兒及內地演員曾舜晞合演內地劇《芻狗之血》。他表示將為劇集開工，在內地及澳門拍攝數月，今次接拍原因是無綫老拍檔歐冠英及蘇萬聰執導及編劇，「個故事原著係外國嘅，已有好多地方買咗版權改編，我諗如果自己去演，好有新鮮感，想挑戰自己，有種傳火炬嘅感覺，𠵱家喺我手上，千祈唔好令個版權丟臉」。

同胡杏兒無感情線

家輝透露新劇共20集，主景在內地，「角色為了親情而犯錯，最後修復犯錯，胡杏兒和我沒有感情戲，她演我的工作伙伴，坦白講我不認識曾舜晞，唔識咪𠵱家識囉」。他承認酬金合理，一定不是香港電視台的價錢，幾乎等同他一套電影的片酬。

問到相隔20年再拍劇可有壓力？家輝說：「睇慣120分鐘電影劇本，現在要睇20集劇本，覺得自己好像遺忘了當年拍劇的運作和構造，有少少要重新適應。」談到太太關詠荷早前為朋友慶祝生日，被讚60歲保養得宜，家輝被問到老婆獲讚靚是否開心？他笑言：「我日日對住，老婆當然靚，佢見到我就會開心。」

相關字詞﹕張家輝主演電影《重生》

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