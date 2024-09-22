西班牙聖塞巴斯蒂安影展開幕片香港取景 新《艾曼妞》黃秋生演酒店保安

1974年上映的《艾曼妞》改編自筆名Emmanuelle Arsan的泰裔女作家於1959年出版的同名情色小說，由《查泰萊夫人的情人》積斯澤堅（Just Jaeckin）執導，荷蘭女星施維亞姬莉絲桃（Sylvia Kristel）憑該片一炮而紅；故事講述艾曼妞隨駐泰國的法國外交官丈夫到曼谷生活，體驗不同的性愛關係；內容大膽，更引起藝術還是色情的爭議，卻十分賣座，單是法國已超過889萬入場人次，海外收超過2000萬美元（約1.56億美元），並拍了多部續集。

新版《艾曼妞》不但是聖塞巴斯蒂安影展開幕電影，也角逐最高榮譽金貝殼獎；導演柯德莉狄溫3年前在威尼斯影展憑《孕辱》拿下金獅獎，2022年5月宣布開拍《艾曼妞》，並有份撰寫劇本，鎖定「邦女郎」兼《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）主演，去年2月表示改由《浴火的少女畫像》諾艾美梅朗（Noemie Merlant）上陣，同年10月在巴黎開鏡，拍攝地點包括香港。當時有報道指《戴安娜》娜奧美屈絲（Naomi Watts）、《怪奇物語4》占美保華（Jamie Campbell Bower）、《紙房子》黃雪、《白蓮會2》福田知盛（Will Sharpe）參演，導演的社交媒體也貼出黃秋生的照片，表示他有份演出。翻看IMDB網站有關《艾曼妞》的演員資料，栢天男及演出《烏鴉：重生》和姜濤MV的魏蒨妤也各客串一角。

導演柯德莉狄溫前日率領諾艾美梅朗等出席聖塞巴斯蒂安影展開幕禮，並接受當地傳媒訪問，稱從未看過1974年《艾曼妞》版本，只是按照小說重新詮釋，並反思色情是什麽。她指1970年代色情還在躲藏和展露之間，該片能夠大受歡迎，因觀衆想看更多，「我跟自己說，今天要做相反的事，用同一架構，躲起來然後讓觀衆好好發揮想像力」。至於為何把原著的泰國改為香港豪華酒店，柯德莉稱裝飾和場景之外，認為現今很多欲望因預先的準備而被消除掉，「現在出外或準備冒險之旅，卻先調查清楚，或記下別人的評價」。根據首輪影評，有指柯德莉善用香港的環境，譬如透過百葉窗及窗戶拍攝，帶有偷窺感。新版講述諾艾美梅朗扮演酒店集團的審查員，從法國來港檢查一間五星級酒店的質素，並奉命要找出娜奧美屈絲扮演的酒店經理錯處，其間對占美保華、黃雪和福田知盛分別扮演的廣告導演、學生及工程師產生「性」趣。據報黃秋生片中扮演酒店保安，全天候坐在監控室，旅客和職員都是其監視對象。

查維爾巴頓領獎感謝老婆彭妮露

另外，《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）在聖塞巴斯蒂安影展開幕禮獲頒終身成就獎，由其同為演員的兄姐頒獎。查維爾感激大會，稱30年前在同一影展贏得最佳男主角銀殼獎，「到今天依然不敢相信會頒獎給我」。他又趁機多謝家人，指當年母親要24小時工作，都是哥哥家姐在照顧他；又特別感謝太太兼《情迷巴塞隆拿》女星彭妮露古絲（Penelope Cruz），指她任勞任怨照顧很多人，並向她座位的方向派飛吻，讓彭妮露感動得熱淚盈眶。查維爾又提到，將會接拍《野獸國度》蘇羅高恩（Rodrigo Sorogoyen）導演的新片的《The Loved One》，講述導演爸爸與演員女兒關係疏離多年，卻因拍攝一部新片而重聚。