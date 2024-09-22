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娛樂

【娛樂場】《史家本第二零二四回之伏虎降龍》 重出江湖放笑彈

【明報專訊】香港話劇團《史家本第二零二三回之伏虎降龍》充滿港式喜劇元素，去年為觀眾帶來不絕笑聲，被史家本及伏虎幫、降龍寨逗得捧腹大笑，更於第32屆香港舞台劇獎榮獲6獎，包括最佳製作、最佳導演方俊杰（喜劇/鬧劇）、最佳男主角歐陽駿（喜劇/鬧劇）、最佳男配角余翰廷（喜劇/鬧劇）、最佳化妝造型及年度優秀製作。今年史家本重出江湖，《史家本第二零二四回之伏虎降龍》於9月27至10月6日在大會堂劇院公演。

史家本為兩派少主獻計拆招

故事改編自莫里哀經典作品《史嘉本的詭計》，將故事背景、人物及對白從古典法國「移植」到江湖武林，史家本同樣忠心，以生命力硬接難題，竭盡所能幫助少主。《史家本第二零二四回之伏虎降龍》由方俊杰執導、郭永康編劇，歐陽駿、余翰廷、吳家良、陳嘉樂、陳嬌、杜雋饒、周志輝等演出。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》講述伏虎幫、降龍寨乃江湖世仇，爭鬥百年，勝負未分。一年一度對決之日，兩派掌門突然宣布結盟，更要兩派少主迎娶對方千金，命令雙方馬上成親；兩派少主慘遭牽連，無法揀選一生中最愛。家僕史家本眼見兩人平日雄赳赳，如今卻眼淚流，不忍見少主為情所困，決定獻計兼拆招，為大團圓結局披荊斬棘，盡地一鋪闖千關。

方俊杰調整劇本盼睇得更過癮

編劇及導演方俊杰說：「首演反應熱烈獲觀眾喜愛，一個幾百年前的法式喜劇，可以改頭換面變成今日的史家本，情節和台詞更接地氣，更容易同觀眾打成一片。今次劇本會再調整，希望『搞笑』的同時，帶到多點『意思』予觀眾。同時我亦會嘗試加入或提升一些舞台效果，期望觀眾可以睇得更過癮。」

郭永康：用當下語言讓觀眾共同參與

編劇郭永康說：「為了拉近與觀眾距離，我們借鑑本地電影及武俠小說深入人心的角色，作為本劇人物的原型，就像原著《史嘉本的詭計》借鑑了即興喜劇的面譜角色一樣，讓觀眾更容易進入故事世界。如今的成品，正是我們的集體創作，除了主要設定的借用，已遠離莫里哀的經典原著，如此改編當然不會自詡比喜劇大師的技法高明，但喜劇是關乎當下，當下正是來自我們自身的共同文化背景。因此，我們希望以當下的語言讓觀眾共同體驗、共同參與。」

方俊杰為香港話劇團助理藝術總監，2017年憑《竹林深處強姦》首次獲香港舞台劇獎最佳導演（喜劇/鬧劇）。2018年以《奮青樂與路》及Lysistrata分別獲得香港舞台劇獎最佳導演（喜劇/鬧劇）及香港小劇場獎最佳導演。2023年憑音樂劇《大狀王》獲得香港舞台劇獎最佳導演（悲劇/正劇）。今年再憑《史家本第二零二三回之伏虎降龍》獲最佳導演（喜劇/鬧劇）。郭永康是現任香港話劇團戲劇文學部經理，近期編劇作品包括《落地開花》、《原則》，翻譯作品《下一站，天國》等。2019年憑《真實的謊言》獲香港小劇場獎最佳劇本。《原則》放映版獲亞洲學院創意大獎2022香港區最佳劇本。

相關字詞﹕郭永康 方俊杰 史嘉本的詭計 史家本第二零二四回之伏虎降龍

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