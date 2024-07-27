ROVER希晉Kim帶病演音樂劇 Lolly Talk阿妹烏龍遺失牙套

Sinnie愛「爆肚」 亨仔多甩漏

昨晚首場公演，眾演員心情緊張，祈求演出順利。露腰打扮的阿妹否認刻意搶鏡，「我遺失了牙套，所以一早趕去見牙醫，戴上新牙套說話有點口齒不清」。Sinnie和Elka笑她烏龍，已多次遺失，阿妹笑稱背台詞一定不會忘記。她們表示開心能加場，相信正式演出比綵排時的情緒更高漲；Sinnie自稱常「爆肚」，幾乎玩到癲，幸Elka腦轉數夠快，承接得住，眾人中以ROVER的陳鎮亨（亨仔）最多甩漏。

戴口罩的陳伊霖稱聲音有點沙啞，可能玩得太癲加上不習慣運用聲線所致，打算「死頂」完成10場演出，她表示已飲開聲茶、川貝水及暖水。Sinnie提議她飲鹹竹蜂水，希望有助盡快開聲。

ROVER成員王希晉（希晉）和卓金樂（Kim）亦帶病上陣，兩人表示咳嗽多時仍未癒，擔心影響演出，希晉說：「病不可以當借口，一定要做到最好才對得起觀眾」。Kim自爆咳足半年，被取笑財多身子弱，他反駁稱窮得來又要病，要用公司醫療卡平價看醫生。亨仔解釋只是一次出現錯漏，加上首次演音樂劇，不能NG重來才是最緊張，相信隊友不會責怪，對他包容和給予鼓勵。

記者：林蘊兒