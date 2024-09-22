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娛樂

笑太太保守拒著性感睡衣 譚輝智學梁朝偉眼神拍新歌MV

【明報專訊】譚輝智推出首支單曲《多麼感激》及MV，昨日到商場出席新歌發布暨簽唱會，逾百粉絲到場支持，譚輝智太太帶同子女撐場，兒子更上台獻氣球花給爸爸，一班《中年好聲音2》成員亦前來道賀。

與女粉絲親密接觸 太太沒呷醋

譚輝智除獻唱《多麼感激》等歌曲冧太太和粉絲外，還與粉絲玩遊戲，當着台下太太面前，跟女粉絲重演MV中親密舉動，包括拖手、依偎和頭貼頭對望，但太太沒呷醋，笑得開心，一眾粉絲則瘋狂尖叫。譚輝智表示這首歌是送給太太的，但太太看完MV後覺得女主角跟自己有點出入，包括不會著性感睡衣等，笑言難以代入。他稱太太較保守，喜歡著卡通圖案的傳統睡衣，鈕要扣到頂，他笑說：「我買性感睡衣給她都不著。」

譚輝智透露監製原本邀其太太當MV女主角，但太太比他更怕醜不答應。他事前亦不知要跟女主角有親密接觸，不過演出時都不尷尬，還加入梁朝偉眼神，「拍攝前一晚睇梁朝偉的電影參考，但睇睇吓都睇回周星馳。（會否拍戲？）我沒演戲天分，嚴肅的角色一定不可以，客串喜劇還可以，但未夠班，應該不會有人找我」。

談到工作，譚輝智表示10月會上郵輪表演，太太同行。完成工作後，太太先行返港照顧小朋友，他會合父母、哥哥及姊姊到日本旅行，「已20幾年沒那麼齊人」。他最近密密接工作，年底又到惠州演出，「放低唱歌多年，到了這個年紀唱得幾多就幾多，難得有人喜歡自己。太太沒投訴，我每次出埠演出她都會跟隨」。

記者：柯美

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