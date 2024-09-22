明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

澄清與保錡屬朋友關係 菊梓喬：沒情侶紋身無同居

【明報專訊】37歲菊梓喬與緋聞男友吳卓羲關係撲朔迷離，上月被爆與33歲ERROR成員保錡疑發展地下情。有指保錡經常到菊梓喬荃灣寓所過夜，兩人更被目睹拍拖買廁紙，保錡大方承認與菊梓喬「了解中」，更被紋身師爆手臂內側紋上細小的綠色心心圖案，跟菊梓喬左手的紋身圖案一樣，「姊弟戀」似乎浮面。不過菊梓喬前晚出席慈善晚宴，對保錡的緋聞一一否認，又避談與吳卓羲是否已分手。

記者：林祖傑

兩隊男團MIRROR與ERROR成員接連爆出戀事，MIRROR呂爵安（Edan）承認對大馬女神林明禎有好感，並正展開追求，但兩人均表示現在是朋友關係。至於ERROR成員保錡跟菊梓喬傳姊弟戀，保錡曾將社交網的頭像換上菊梓喬愛用的綠色心心，又被指在手臂內側紋上綠心，跟菊梓喬左手的紋身圖案一樣，疑似情侶紋身；又有拍到他們結伴買廁紙傳同居。保錡曾在訪問中表示視菊梓喬為女神，喜歡對方的歌，在社交平台有聯絡。傳出緋聞後，保錡表示跟菊梓喬了解中。

指兩紋身非一模一樣

菊梓喬跟保錡爆出姊弟戀後，前晚首度公開露面，戴上手袖出席晚宴。她否認刻意遮掩紋身，解釋因穿得少布手凍。對於保錡被指紋上同款情侶紋身，她說：「邊個情侶？唔係情侶紋身，佢唔係特登為我紋。我有問佢係咪跟我？佢解釋因拍攝節目被要求紋身。兩個紋身唔係一模一樣，我紋『無堅不摧鑽石心』，提醒自己要為音樂奮鬥努力，王菲與謝霆鋒才叫情侶紋身，我唔會約保錡紋情侶紋身，因為佢唔係謝霆鋒。」說時拉開手袖讓大家看清楚紋身圖案。

做完Gym陪保錡買廁紙

菊梓喬承認陪保錡買廁紙，稱廁紙不關她事，「我哋做完Gym約咗食嘢，佢話要買廁紙，唔通叫佢自己去買咩！係保錡粉絲影我哋。」她否認與保錡同居，是跟妹妹及貓狗同居。問是否與保錡拍拖？她說：「我想澄清我哋嘅關係，係互相追蹤對方社交平台嘅好友，已建立咗一年嘅關係，佢無追求我，我亦唔興追求人，我似呢啲人咩？有好消息再話畀大家聽。」

鍾意有事業基礎好人

問可抗拒姊弟戀？菊梓喬說：「我覺得愛情無分任何嘢，如果某日有真愛，我任何嘢都可以接受，就算對方係女仔都好，只希望不再孤單，我呢啲中女，去到某個年紀只希望開開心心。」她稱只鍾意心地善良、不煙不酒、沒不良嗜好、有事業基礎的好人，因始終不是小朋友，不能亂決定。問保錡向她表白可接受？她說：「要睇吓佢講咩先，因為佢好搞笑，好多時都講笑，唔知邊句真邊句假。」

不太肯定是否單身

是否與吳卓羲已分手？菊梓喬兜圈避談：「了解中！我發現『了解中』係一個潮語，咁樣答完就咩都唔使答。」現階段是否單身？她說：「我唔係太肯定，如果我肯定就會好肯定，可能有好多揣測令其他人有好大壓力，我本身好正能量，無什麼壓力，唔希望畀別人任何壓力。」

相關字詞﹕保錡 菊梓喬

上 / 下一篇新聞