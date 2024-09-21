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娛樂

50歲反町隆史稱33歲趣里「大前輩」

【明報專訊】富士電視台昨舉行大型記者會宣傳下月開播的秋季日劇，7部劇集合共19名主要演員出席，包括《Okura》的反町隆史與杉野遙亮、《全領域異常解決室》藤原龍也、《我的寶物》田中圭、「月9」劇《解謊偵探少女》鈴鹿央士與松本穗香、《Monster》趣里、《Bat Man》鈴木伸之及《雪降花的初戀》宮世琉彌，陣容相當鼎盛。

《Okura》講述生於昭和與令和的兩代刑警攜手破案，反町隆史在記者會表示，其中一幕講述他跟杉野遙亮為了不同觀點而爭論，劇中飾演不良少女變成女警的白石麻衣忽然跑過來打他，藉以制止二人，反町大讚她的角色很有趣，白石笑言：「平時甚少講粗口，這個角色正好讓我釋放壓力。」主持人問反町「你很擅長扮演刑警角色吧？」現年50歲的反町忽然轉頭望向《Monster》33歲女主角趣里，語帶敬意地說：「多得大前輩教導。」其他藝人一臉疑惑，直至想起她的父親正是反町在《刑偵相棒》的老拍檔水谷豐，才一起發出歡呼聲。

在《我的寶物》飾演夫妻的田中圭與松本若菜，婚後關係逐漸疏離，直至女方重遇舊愛深澤辰哉，不單出軌更懷有對方骨肉。3人上台分享拍攝花絮，當深澤以角色名字「美羽」暱稱松本時，田中圭即假裝呷醋制止對方：「我認為你這樣稱呼她並不適當。」主持聞言笑說：「這就是妒嫉的表現。」

相關字詞﹕水谷豐 白石麻衣 杉野遙亮 趣里 反町隆史

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