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娛樂

Netflix韓劇《淚之女王》稱冠 《逝者不安息》膺上半年最高收視劇集

【明報專訊】影視串流平台Netflix宣傳新作之餘，同時公布今年上半年最高收視電影及節目排行榜，在全球用戶累計940億觀看時數中，最高收視節目英國10佔其4，包括觀看次數高達1.07億次的冠軍劇集《逝者不安息》，緊隨其後的《柏捷頓家族：名門韻事3》（9190萬）、《馴鹿寶貝》（8760萬）和《瘋狂紳士幫》（7590萬），順利包辦前4名。改編自內地科幻小說的《3體》以5240萬觀看次數排第8位，來自西班牙的《紙房子：柏林》（4850萬）則是十大唯一外語劇。

多得Netflix推動，韓流席捲全球，金秀賢與金智媛合演的《淚之女王》，以2920萬觀看次數佔第14位，成為榜上排名最高的韓劇；《屍殺列車》導演延尚昊改編日本漫畫的《寄生獸：灰色部隊》，則以2540萬險守二十大邊緣。

電影方面，《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）監製兼主演的魔幻片《少女鬥惡龍》，錄得1.43億觀看次數榮登榜首；其餘三甲位置屬於奇雲赫特（Kevin Hart）的動作喜劇《堅離地神偷》（1.29億）和代表西班牙角逐上屆奧斯卡最佳國際電影的《絕地盟約》（8470萬）。十大位置亦有3部動畫入圍，分別是排第5、8和10位的《超級瑪利歐兄弟大電影》（8030萬萬）、《迷你兵團》（7270萬）及《波士BB》（6360萬）。

相關字詞﹕少女鬥惡龍 寄生獸：灰色部隊 逝者不安息 淚之女王 Netflix收視

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