【娛樂場】《剪裁魔法師》 10本地時裝設計爭冠軍寶座

接受多輪考驗

參賽者中有臥虎藏龍，其中一人曾為Lady Gaga及甄子丹夫婦設計服裝。節目邀請評判與嘉賓皆有分量，星級評審包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明及造型師郭慶彬（Ricky）。胡定欣與袁偉豪擔任節目主持。

《剪裁魔法師》早於今年1月開始招募設計師參賽，經過海選與面試，最後選出10名具潛質的本地時裝設計師在時裝天橋上決一高下。他們接受多輪考驗，運用時尚專業技巧及天馬行空創意，爭奪「剪裁魔法師」冠軍寶座。每集設有不同主題讓設計師接受不同的挑戰，發揮他們的創造力，展現製作技巧，並為特定的目標角色設計服裝。

10藝人任模特兒

10名參賽設計師抽籤分組跟10名藝人配對，作為其專屬模特兒，配對後分別是設計師王韜棋伙藝人張馳豪，王竣鋐伙李爾晨，方思敏伙陳懿德，姚子裕伙陳楨怡，李思玥伙何沛珈，鄧曉滔伙林鈺洧，陳綽盈伙陳曉華，羅宇豪伙邢慧敏，譚樂怡伙張鎬濂，盧韋謙伙王嘉慧，各自以中式及環保主題設計兩個作品，5名最高分數者可晉升決賽。

首集5設計師登場

今晚播出的第一集，其中5名設計師鄧曉滔、羅宇豪、譚樂怡、陳綽盈及李思玥率先登場，與專屬模特兒林鈺洧、邢慧敏、張鎬濂、陳曉華及何沛珈初次會面。當中在英國主攻時裝設計的羅宇豪曾為Lady Gaga、甄子丹夫婦、內地歌手尚雯婕設計服裝，去年透過專才計劃來港發展，藉是次比賽再次挑戰自己；擅長以大膽Graphic及不同拼布設計的譚樂怡，特意為男團LOONG 9成員、洪欣兒子張鎬濂度身設計龍圖騰服裝，張鎬濂聞言感到十分驚喜，並自揭跟龍還有一個淵源，「特別誇張剪裁或顏色搭配，我都好想嘗試，尤其是龍代表我，咁啱我都係屬龍，覺得係好特別！」

設計師與藝人的配對中，陳綽盈與陳曉華原來早已認識，而且有兩次合作經驗，令兩人默契度和信任度大大提升，陳曉華說：「好多時合作第一次會有不自信，第二次所有嘢都好順利。去到𠵱家第三次，我覺得我哋好似朋友之間傾偈去work with一件事，而唔係model咁簡單。」陳綽盈曾經營婚紗店，後來創立個人品牌，同時亦有擔任時裝設計老師。

《剪裁魔法師》 翡翠台

9月21日起（逢周六）晚上9時半