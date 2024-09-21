明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《剪裁魔法師》 10本地時裝設計爭冠軍寶座

【明報專訊】20年前在明珠台睇《天橋驕子》，20年後終於有香港電視首個時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》，共5集。為推動時裝產業發展，同時展示本地時裝設計師創意才華，《剪裁魔法師》中10名本地設計師爭奪冠軍寶座，贏取10萬元獎金；獎金事小，打響名堂最重要。

接受多輪考驗

參賽者中有臥虎藏龍，其中一人曾為Lady Gaga及甄子丹夫婦設計服裝。節目邀請評判與嘉賓皆有分量，星級評審包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明及造型師郭慶彬（Ricky）。胡定欣與袁偉豪擔任節目主持。

《剪裁魔法師》早於今年1月開始招募設計師參賽，經過海選與面試，最後選出10名具潛質的本地時裝設計師在時裝天橋上決一高下。他們接受多輪考驗，運用時尚專業技巧及天馬行空創意，爭奪「剪裁魔法師」冠軍寶座。每集設有不同主題讓設計師接受不同的挑戰，發揮他們的創造力，展現製作技巧，並為特定的目標角色設計服裝。

10藝人任模特兒

10名參賽設計師抽籤分組跟10名藝人配對，作為其專屬模特兒，配對後分別是設計師王韜棋伙藝人張馳豪，王竣鋐伙李爾晨，方思敏伙陳懿德，姚子裕伙陳楨怡，李思玥伙何沛珈，鄧曉滔伙林鈺洧，陳綽盈伙陳曉華，羅宇豪伙邢慧敏，譚樂怡伙張鎬濂，盧韋謙伙王嘉慧，各自以中式及環保主題設計兩個作品，5名最高分數者可晉升決賽。

首集5設計師登場

今晚播出的第一集，其中5名設計師鄧曉滔、羅宇豪、譚樂怡、陳綽盈及李思玥率先登場，與專屬模特兒林鈺洧、邢慧敏、張鎬濂、陳曉華及何沛珈初次會面。當中在英國主攻時裝設計的羅宇豪曾為Lady Gaga、甄子丹夫婦、內地歌手尚雯婕設計服裝，去年透過專才計劃來港發展，藉是次比賽再次挑戰自己；擅長以大膽Graphic及不同拼布設計的譚樂怡，特意為男團LOONG 9成員、洪欣兒子張鎬濂度身設計龍圖騰服裝，張鎬濂聞言感到十分驚喜，並自揭跟龍還有一個淵源，「特別誇張剪裁或顏色搭配，我都好想嘗試，尤其是龍代表我，咁啱我都係屬龍，覺得係好特別！」

設計師與藝人的配對中，陳綽盈與陳曉華原來早已認識，而且有兩次合作經驗，令兩人默契度和信任度大大提升，陳曉華說：「好多時合作第一次會有不自信，第二次所有嘢都好順利。去到𠵱家第三次，我覺得我哋好似朋友之間傾偈去work with一件事，而唔係model咁簡單。」陳綽盈曾經營婚紗店，後來創立個人品牌，同時亦有擔任時裝設計老師。

《剪裁魔法師》 翡翠台

9月21日起（逢周六）晚上9時半

相關字詞﹕剪裁魔法師

上 / 下一篇新聞