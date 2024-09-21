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娛樂

《吃貨橫掃港深珠》廖慧儀扮美人魚 林秀怡泳裝上陣：唔會嚇走觀眾

【明報專訊】林秀怡、彭慧中、廖慧儀、梁凱晴及梁超怡昨日出席無綫旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》記者會，分享幕後製作花絮，總經理（節目內容營運）曾志偉現身支持，讚《吃貨》節目系列已變成品牌指南，同時宣布正籌備新一輯，主攻香港過節好去處，預計12月出街，希望鼓勵大家留港消費，有助振興經濟。

現場播出片段，5名主持到超過60間不同餐廳拍攝，試食由低至人均價一元到數百元的美食，更以泳裝上陣，形容玩盡海陸空。林秀怡自嘲拍上輯《吃貨》時身形太大隻，遭導演拒絕泳裝出鏡，今次經努力瘦身，終於可以穿泳衣，「雖然未到最滿意身形，但至少唔會嚇走觀眾。如果12月再拍新一輯找我們原班人馬主持，叫我唔著都可以！」廖慧儀與梁超怡聞言即附和，「秀怡穿泳裝令人眼前一亮，她的心口又白又滑似水發光，我們見到都流口水和鼻血！」林秀怡亦讚她們穿比堅尼出鏡身形很靚，最重要是她們一日食3餐再加消夜，都未有增磅太多，惹人羨慕。

梁超怡自爆童年險遇溺留陰影

廖慧儀解釋導演拍攝時發現餐廳有泳池，臨時提議她扮美人魚，雖然是首次，慶幸懂水性又有潛水經驗，所以不太驚，只是在水中看不清東西。梁超怡自爆10多歲在美國到泳池游水險遇溺，從此留下陰影，至今仍然很怕水。不過她表示日後拍劇或拍節目，有需要會嘗試克服對游水的恐懼。

記者：林蘊兒

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