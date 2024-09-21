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娛樂

江希文專心照顧女兒未想復出

【明報專訊】江希文、劉威煌、顏米羔、黃洛妍昨日出席美容中心活動。久未公開露面的江希文表示因接受浣腸水療多年，認識美容中心老闆，獲贊助療程及出任代言人。她暫未考慮復出幕前，先照顧家庭，11歲女兒剛升中一仍愛黐她，「之前報讀金融課程，女兒投訴放學見不到我。青少年要多些關心，母女關係似好友會傾心事，等女兒長大一點，都希望再工作」。

江希文透露女兒遺傳其藝術天分，喜歡繪畫、唱歌，對幕前演出感興趣，她持開放態度，「個女開了6個Instagram帳戶分享畫作，嫌粉絲少，我說她太多帳戶分散關注度，可以研究母女檔開網上節目唱歌。以前我上《流行經典50年》表演，她睇到好震撼，她唱高音比我更穩定」。

劉威煌與顏米羔自認當歌手後變得貪靚，劉威煌笑言以前被太太強迫敷面膜，現在會自動做美容、護膚，慶幸頭髮仍濃密。顏米羔惡補護膚方法，以前只用清水洗面，現在常化妝，會注重衞生和落妝。變靚後吸引異性？他說沒有，笑言希望吸引同性欣賞，更有成功感。

劉威煌顏米羔懶理別人家事

參加《中年好聲音2》的鄭梓浩被舊愛Grace鬧爆，Grace又向傳媒透露曾向劉威煌太太哭訴。劉威煌說女人之間傾私密事，他什麼都不知道，別人的事留給別人解決。「中一生」、「中二生」連環爆桃色新聞及是非，令人覺得節目人事複雜。顏米羔覺得跟節目無關，他無權理別人家事，先做好自己，多謝節目帶給工作。會否被嚇怕抗拒社交？他稱媽媽常說要帶眼識人，平時沒太多社交活動，工作攰最好娛樂是回家休息。劉威煌認為做藝人需要正常生活，不應該因怕惹麻煩減少社交活動。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕顏米羔 劉威煌 江希文

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