容祖兒構思開網上頻道搞笑 盼啟德體育園開騷

英國搖滾樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園舉行演唱會，容祖兒早前到新加坡觀賞樂隊表演，對在新場館開騷感心郁郁，承認已向公司表達意願，期待能幫她申請並爭取到適當日期和場次。如能在容納5萬人的地方開騷，認為興奮多過大壓力，很想突破上次在紅館的演出。

葉泓聲心急追仔繼後香燈

陳樂榣去年為老公葉泓聲誕下女兒Gia，近日宣布再懷孕佗B仔，兩年抱兩湊成「好」字。陳樂榣前晚帶同跟前夫所生的女兒Aria，跟葉泓聲欣賞電影，葉泓聲說：「父親得我一個仔，從小已有概念要努力繼後香燈，太太一早知，她壓力都大。」他擔心將來跟子女有代溝，決定趁年輕盡快生小朋友。陳樂榣透露長女會呷妹妹醋，出現爭寵情况，會用禮物安撫。

黃劍文10月開騷邀譚輝智任嘉賓

黃劍文10月開演唱會，正揀歌和重新編曲，預告挑戰連場舞蹈，已邀請譚輝智任表演嘉賓，「我好欣賞譚輝智，他不算有好多技巧，卻好用心、單純地唱歌」。

記者：林蘊兒