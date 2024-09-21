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娛樂

譚俊彥讚3秒牀戲唯美 張曦雯曾自薦演《新聞女王》無回覆

【明報專訊】譚俊彥、張曦雯、陳豪及龔嘉欣等昨日到新蒲崗宣傳無綫劇《企業強人》。提到譚俊彥與張曦雯劇中3秒牀戲被網民投訴太少不收貨，張曦雯說：「唔夠？之後已沒有，多數情侶開始時最激情，之後都是細水長流。」她鍾意譚俊彥裸露上身起牀、自己已不在牀上的畫面。譚俊彥表示經監製剪輯，永遠是點到即止，「我覺得唯美程度好靚，意識響度都收貨」。他們稱往後劇情會互相折磨。張曦雯笑說：「我做很多事傷透譚俊彥的心，做女人就係咁，虐待他到一個點，他還不肯走。我本身都係咁，虐待男友咁多年都唔走，就讓他留低。」譚俊彥稱角色會被對方搞到黐線，十分難演，「好似變返細路仔，成套劇令我尋回後生時感覺，好似以前的我」。

陳豪自覺齊蔭造型礙眼

譚俊彥表示稍後太太生日撞正大隊到北京宣傳，他做完宣傳立即搭早機回港跟太太慶祝。張曦雯劇中造型獲網民推舉有潛質演《新聞女王》主播，她說：「我都覺得自己有潛質做主播，可能之前做過明珠台，訓練出主持腔，我有自薦，但無回覆。」陳豪劇中有年輕齊蔭造型，稱是假髮，要扮年輕有難度，是有點礙眼。龔嘉欣擔心觀眾難接受她的少女造型，幸反應OK，「其實我都鍾意，覺得幾新鮮，網民鍾意我和陳豪這條線，之後我們有場落雨打籃球戲，很浪漫，但他笑我打到似暴龍」。

龔嘉欣獲讚扮速遞員神似

龔嘉欣開心獲讚扮演速遞員神似，還自爆監製擔心安全，不讓她揸電單車，但她試過偷偷揸，拍完劇更報考貨車棍波牌。提到他們沒有像譚俊彥與張曦雯的激情戲，龔嘉欣稱有化身地獄廚神煮飯給陳豪食的浪漫戲，「我都諗住學煮粵菜。（準備做少奶奶？）唔係，只是我鍾意食，想學多樣嘢」。陳豪聞言笑道：「作為家庭主婦，有兩道菜式傍身好緊要，連貨車牌都學埋，人仔細細、野心大大，似劇入面的角色。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕企業強人 龔嘉欣 陳豪 張曦雯 譚俊彥

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