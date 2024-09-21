譚俊彥讚3秒牀戲唯美 張曦雯曾自薦演《新聞女王》無回覆

陳豪自覺齊蔭造型礙眼

譚俊彥表示稍後太太生日撞正大隊到北京宣傳，他做完宣傳立即搭早機回港跟太太慶祝。張曦雯劇中造型獲網民推舉有潛質演《新聞女王》主播，她說：「我都覺得自己有潛質做主播，可能之前做過明珠台，訓練出主持腔，我有自薦，但無回覆。」陳豪劇中有年輕齊蔭造型，稱是假髮，要扮年輕有難度，是有點礙眼。龔嘉欣擔心觀眾難接受她的少女造型，幸反應OK，「其實我都鍾意，覺得幾新鮮，網民鍾意我和陳豪這條線，之後我們有場落雨打籃球戲，很浪漫，但他笑我打到似暴龍」。

龔嘉欣獲讚扮速遞員神似

龔嘉欣開心獲讚扮演速遞員神似，還自爆監製擔心安全，不讓她揸電單車，但她試過偷偷揸，拍完劇更報考貨車棍波牌。提到他們沒有像譚俊彥與張曦雯的激情戲，龔嘉欣稱有化身地獄廚神煮飯給陳豪食的浪漫戲，「我都諗住學煮粵菜。（準備做少奶奶？）唔係，只是我鍾意食，想學多樣嘢」。陳豪聞言笑道：「作為家庭主婦，有兩道菜式傍身好緊要，連貨車牌都學埋，人仔細細、野心大大，似劇入面的角色。」

記者：林祖傑