首次回應「Lady Gaga係男人」謠言：覺得好搞笑

【明報專訊】影視串流平台Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next? The Future With Bill Gates)前日上架,全季共分5集,由微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)邀請不同嘉賓討論人工智能、氣候變化、貧富懸殊等全球關注議題,例如他跟美國樂壇天后Lady Gaga在第2集「真相或後果?」談到虛假新聞及言論的影響,Gaga首次提到出道初期,曾遭網民訛稱她其實是男人,甚至偽造她露出男性生殖器官的照片,「我到過世界各地開騷和宣傳唱片,每次都有記者提出同樣問題,然後要我回答」,Gaga從不回應,事隔多年終於解釋:「因為我從不覺得自己是這個謊言的受害者,我心想,如果有個孩子經歷同樣指控,結果發現公眾人物如我對此感到羞愧,他會怎麼辦?」又說:「從20歲開始,我已習慣類似謊言,作為一名表演者,我只覺得好搞笑。」