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娛樂

首次回應「Lady Gaga係男人」謠言：覺得好搞笑

【明報專訊】影視串流平台Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next? The Future With Bill Gates）前日上架，全季共分5集，由微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）邀請不同嘉賓討論人工智能、氣候變化、貧富懸殊等全球關注議題，例如他跟美國樂壇天后Lady Gaga在第2集「真相或後果？」談到虛假新聞及言論的影響，Gaga首次提到出道初期，曾遭網民訛稱她其實是男人，甚至偽造她露出男性生殖器官的照片，「我到過世界各地開騷和宣傳唱片，每次都有記者提出同樣問題，然後要我回答」，Gaga從不回應，事隔多年終於解釋：「因為我從不覺得自己是這個謊言的受害者，我心想，如果有個孩子經歷同樣指控，結果發現公眾人物如我對此感到羞愧，他會怎麼辦？」又說：「從20歲開始，我已習慣類似謊言，作為一名表演者，我只覺得好搞笑。」

Gaga昨日透過社交媒體轉載她跟華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演《小丑：雙瘋》《Joker: Folie ÀDeux》最新預告片，收錄她去到華堅在上集《Joker小丑》跳舞的樓梯等從未曝光畫面，令人對下月4日在美國上映，香港提早兩天開畫的新作充滿期待。

相關字詞﹕小丑：雙瘋 華堅馮力士 Lady Gaga 比爾蓋茨

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