【娛樂場】《吃貨橫掃港深珠》 5小花上天下水食買玩

至於香港方面，5美女主持與製作組落足牙力與全港近60間食肆，包括米芝蓮等級餐廳、打卡網紅餐廳、高級食府和老字號等合作，為觀眾提供「吃貨」優惠。

「吃貨」優惠菜式範圍廣

觀眾只需以手機掃描每集節目中出現的QR code，便可獲得相關餐廳的「吃貨優惠憑證」，當中既有貴價餐廳的買一送一或半價優惠，亦有老字號餐廳特有的Fusion下午茶Tea Set或一蚊燒味勁抵優惠。

涉獵菜式範圍極廣，有地道街頭小食雞蛋仔及煲仔飯，亦有新派泰菜、Omakase和打卡一流的高級扒房等，與餐飲界齊為支持留港消費的觀眾提供最好優惠。

廖慧儀扮美人魚曬身材

為了向觀眾提供最真實美食情報，一班女主持吃足逾40天，雖然她們全程食不停，但眾人拍攝性感唯美鏡頭時位位都好弗，基本上半點肥肉也看不到。

「瑜伽達人」廖慧儀節目中除扮美人魚在打卡cafe玩潛水時展現美態，又在水底做頌缽治療，大曬健美身段。廖慧儀大爆原來是導演即興要求，笑謂效果很美，全靠幕後工作人 員全力協助。

談到拍攝難忘事，梁凱晴笑言因猜輸包剪揼，錯失與靚仔機師同坐直升機觀光暢遊珠海良機，「我喺下面好慘，有得睇冇得玩！」有幸與靚仔機師同遊珠海的廖慧儀與梁超怡，齊出絕招冧掂機師延長飛行時間。

梁超怡喪食無女神包袱

梁超怡被問到節目中盡現為食樣，會否擔心影響女神形象？她最難忘在珠海挑戰邊玩索道邊吃牛角包，不怕表情管理失守，「冇理個樣，不嬲都冇乜女神包袱，只係記得要自己拎住鏡頭自拍，兩隻手都好忙」。

《吃貨橫掃港深珠》 翡翠台播映

9月23日起逢周一至周五晚10時30分