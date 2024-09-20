明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《吃貨橫掃港深珠》 5小花上天下水食買玩

【明報專訊】彭慧中繼《吃貨橫掃曼谷》、《吃貨橫掃深圳》後，續主持《吃貨》系列，今次拍檔除《吃貨橫掃深圳》的林秀怡和梁凱晴外，還有梁超怡與廖慧儀加盟，5小花花了足足40多日玩轉香港、深圳及珠海，落力蒐刮符合港人口味的食買玩指南。她們在深圳和珠海為大家試食試住試玩了令人恍如置身希臘的特色cafe，CP值超高的高級酒店住宿，豪華又抵食的養生盛宴，好玩的室內運動，以及近期港人至愛的俄式超市等。除此以外，5人還會「以身試伏」，為觀眾測試網傳內地必買清單的可信、美味感及超值度。

至於香港方面，5美女主持與製作組落足牙力與全港近60間食肆，包括米芝蓮等級餐廳、打卡網紅餐廳、高級食府和老字號等合作，為觀眾提供「吃貨」優惠。

「吃貨」優惠菜式範圍廣

觀眾只需以手機掃描每集節目中出現的QR code，便可獲得相關餐廳的「吃貨優惠憑證」，當中既有貴價餐廳的買一送一或半價優惠，亦有老字號餐廳特有的Fusion下午茶Tea Set或一蚊燒味勁抵優惠。

涉獵菜式範圍極廣，有地道街頭小食雞蛋仔及煲仔飯，亦有新派泰菜、Omakase和打卡一流的高級扒房等，與餐飲界齊為支持留港消費的觀眾提供最好優惠。

廖慧儀扮美人魚曬身材

為了向觀眾提供最真實美食情報，一班女主持吃足逾40天，雖然她們全程食不停，但眾人拍攝性感唯美鏡頭時位位都好弗，基本上半點肥肉也看不到。

「瑜伽達人」廖慧儀節目中除扮美人魚在打卡cafe玩潛水時展現美態，又在水底做頌缽治療，大曬健美身段。廖慧儀大爆原來是導演即興要求，笑謂效果很美，全靠幕後工作人 員全力協助。

談到拍攝難忘事，梁凱晴笑言因猜輸包剪揼，錯失與靚仔機師同坐直升機觀光暢遊珠海良機，「我喺下面好慘，有得睇冇得玩！」有幸與靚仔機師同遊珠海的廖慧儀與梁超怡，齊出絕招冧掂機師延長飛行時間。

梁超怡喪食無女神包袱

梁超怡被問到節目中盡現為食樣，會否擔心影響女神形象？她最難忘在珠海挑戰邊玩索道邊吃牛角包，不怕表情管理失守，「冇理個樣，不嬲都冇乜女神包袱，只係記得要自己拎住鏡頭自拍，兩隻手都好忙」。

《吃貨橫掃港深珠》 翡翠台播映

9月23日起逢周一至周五晚10時30分

上 / 下一篇新聞