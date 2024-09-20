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娛樂

陳坤任珠寶店代言人cool爆亮相 49歲佘詩曼認擇偶要求高 鍾意叻人

佘詩曼讚吳謹言洪堯合襯 盼覓靈魂伴侶：我注重溝通

【明報專訊】視后佘詩曼與內地影帝陳坤昨日出席珠寶活動，久未在港露面的陳坤任珠寶店全球代言，以全黑造型cool爆現身，席間與佘詩曼零交流，兩人僅隔着珠寶店高層影合照。佘詩曼自認貪靚，4歲忍痛穿耳窿，現在工作辛苦，會買金器和鑽石首飾獎勵自己。對於曾合演內地劇《延禧攻略》的吳謹言與洪堯結婚，佘詩曼不感驚訝，拍劇時已知兩人是好朋友，讚好相襯。她目前事業為重，承認人愈大擇偶要求愈高，喜歡叻人、注重溝通，希望另一半是靈魂伴侶。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳坤在活動上分享處事心得，「做任何事最重要是用心，我在演繹每個角色時都全心全意、全程投入，執著每個細節。此外，要學習不斷向前，不停有新嘗試，不要墨守成規，最重要是一直保持初心。」他活動後未有受訪。

暑期工全份糧買鑽石耳環

佘詩曼（阿佘）承認曾收過男士送贈首飾，「我話冇收過男士送禮就呃你啦！屋企人都可以有男仔」。她自認貪靚， 4歲為戴耳環，要求媽媽帶她穿耳窿，「媽咪話穿耳窿好痛，真的很痛，我忍住不喊，媽媽當時送了第一對心形耳環給我。長大後，做第一份暑期工賺到5位數字，全份糧用來購買一對心形鑽石耳環給自己」。

阿佘稱時至今日覺得工作辛苦，會買金器和鑽石首飾獎勵自己。她透露《新聞女王》續集和電影版預算明年年初開工，「聽到會原班人馬合作，續集會加入新人物，至於電影版的陣容就未知道，暫時未收到劇本」。

做演唱會嘉賓一次夠皮

阿佘早前任林峯澳門演唱會嘉賓，引起迴響，阿佘笑說：「好好玩、好開心，多謝阿峯（林峯）邀請我，唱一次夠了，嚇到我死呀，未去唱上癮這個階段。今次難得有機會唱歌，想揀首難度高少少的歌，我覺得鄭秀文的歌好聽，但對我來講很難唱，想嘗試一下，變成自己畀壓力自己。」林峯讚她表現超過100分，阿佘說：「他哪敢不這樣說，值0分他都要講100分。」

戥吳謹言洪堯結婚開心

與阿佘合演內地劇《延禧攻略》的吳謹言和洪堯上周五（13日）結婚，她大讚二人很相襯，很替他們開心，對喜訊不感驚訝，「拍劇時他們已是好好朋友，當時是否在一起我不知道，近年知道他們拍拖，兩人由好朋友開始，都順理成章，結婚都是好事。我們仍然有個群組聯絡，不過見面比較難，因為大家都忙，若他們擺婚宴邀請我，我都想出席見證和祝福他們」。

身邊人陸續組家庭，問49歲阿佘怕不怕被催婚？她笑言多年來常被追問，婚嫁話題已被問到滑牙：「問都冇用！（有冇着落？）現在事業為重，遇到就遇，拍拖只是點綴。」擇偶條件愈來愈高？阿佘承認：「都正常啫，人愈大要求就不簡單，我注重溝通，希望另一半成為我的靈魂伴侶，帶給我能量，令我更加進步，喜歡叻的人。」有沒有朋友介紹筍盤？她笑言：「唉，筍盤都被人『擸晒』，不緊要，緣分天注定。」

吳洪新婚派對照流出

此外，網上流傳吳謹言和洪堯跟朋友慶祝新婚的照片，相中吳謹言身穿黑白橫間連身裙，洪堯攬住老婆對住兩個蛋糕齊彎腰吹蠟燭，有指吳謹言刻意遮肚。一對新人跟不同朋友合照，其中一張他們與男友人合照，該男子拿着婚戒設計圖，只見婚戒屬一粗一細配搭，款式簡潔。吳謹言報喜後，連日更新微博，但沒再提及婚事，貼出中秋節郊遊照片，有網民指她肚凸凸疑有孕，對於洪堯連環被揭負面報道，有網民對洪堯不滿，留言中不少「今天離了嗎？」的負評。

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