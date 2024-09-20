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娛樂

郭富城抵台宣傳12月個唱冧爆歌迷

【明報專訊】郭富城（城城）早前完成13場紅館《ICONIC世界巡迴演唱會》香港站後，宣布下一站12月於台北小巨蛋舉行，前日他抵達台灣，逾百名粉絲在他下榻酒店守候，城城感動說：「這麼久沒來，看到這麼多人很感動，每次回台灣都很開心，這次來做演唱會發布會，也回來看我最愛的歌迷，吃最愛的麻辣鍋。」他親切跟粉絲合照又簽名，之後往品嘗麻辣火鍋，不少粉絲聞風而至。

城城相隔5年再到台灣開騷，12月27至29日在台北小巨蛋舉行，昨日舉行記者會，他表示今次會帶來一些在台灣的金曲，希望跟大家一起回憶，「我的音樂起點是在台灣，是一個非常不一樣的感覺，如果沒有從台灣開始，就沒有郭富城，就沒辦法在台上欣賞到我的表演，對我的事業很重要，這份感情不但是今天，我一直都放在心裏，台灣歌迷對我來說非常重要，對我的寵愛、支持，這個力量我從來沒有忘記」。他透露到時妻女會同行，笑指女兒看完他的香港演唱會後，開心叫他教跳舞。談到2020年離世的媽媽，城城一度哽咽，平復心情後說：「演唱會每首歌都是送給媽媽的，希望媽媽可在天上看到我繼續努力做的每一個工作。」

新造型攻小巨蛋

張惠妹亦於12月在台北大巨蛋舉行演唱會，城城之前知道這個好消息，「我在這裏祝福她」。城城也期待在大巨蛋辦演唱會，「可以申請到小巨蛋已很興奮，祝福阿妹有非常完美演出，我會在小巨蛋裏面加油」。他的香港個唱造型引起討論，台北站造型將有改動，可能看到更帥氣、更有型一面。

娛樂組

相關字詞﹕郭富城（城城）

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