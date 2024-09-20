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娛樂

《忠烈楊門》明年重演升級版 汪明荃盼完美演繹佘太君

【明報專訊】汪明荃（阿姐）主演新編粵劇《忠烈楊門》8月公演4場爆滿，贏得口碑，前晚舉行慶功宴，聯同其他演員包括廖國森、梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良、梁燕飛、黃小鳳、林穎施、梁非同及林芯菱等出席，場面熱鬧。總策劃兼出品人彭美施（施姐）透露正籌備《忠烈楊門》升級版，定明年重演，感謝觀眾對該劇喜愛，自問還有很多改善空間，收集很多好的建議，重演首要把劇本修改好，例如已構思梁兆明飾演的楊宗保會在升級版中登場等。

觀眾讚愈唱愈有感情

阿姐飾演佘太君獲讚轉型成功，她表示很高興成為《忠烈楊門》一分子，聽到施姐說會重演，對她好有幫助， 因給她多一個機會，可以做得更好一點，但未知重演會否跟其他演出撞期，希望可以配合到。阿姐第一次演老角，眼見每名演員都好打得，年輕一輩也演得很好，反而覺得自己不夠好，應該要再努力一些，「我有些心怯，整個戲的負擔都很重，第一場演出自問演得不好，後來熟練了才暢順好多」。有觀眾讚阿姐愈唱愈有感情，她說：「我是擅長做感情戲，好像演電視劇那樣，只不過亦嫌演得不夠威嚴，這戲應該要再威嚴些，但又怕會太惡，加上不習慣演老角。」阿姐稱家英哥聽取一些別人意見再給她建議，希望下次演得再好一些。 她說《忠烈楊門》是施姐第8個作品，難得有個班主出心出力又出錢，全程參與認真看待每件事，對整個粵劇界貢獻很大，整個團隊合作好好。

娛樂組

相關字詞﹕彭美施（施姐） 忠烈楊門 汪明荃（阿姐）

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