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娛樂

梁嘉莹再惹是非 倪樂琳：若真批踭我都會黑面

【明報專訊】出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文昨晚到汽車公司領獎。倪樂琳獲贈價值逾32萬的電動車，另外3名港姐各得汽車禮券獎品。剛於今年5月考獲車牌的倪樂琳稱電動車會自用，方便到無綫返工，笑言考車牌一次過關，駕車技術很勁，「教車師傅讚我有天分，考到車牌後借用爸爸的車，因暫時是P牌，平時會開安全車速」。

倪：不介意演Rebecca胞妹

倪樂琳被指跟《愛•回家之開心速遞》飾演Rebecca的沈可欣撞樣？她笑說：「我將報道給媽咪看，媽咪都話我們似樣，沈可欣是優秀演員，演Rebecca深入民心，大家話我似她都開心，希望有一天可以塑造到一個角色令大家記得。（加入《愛•回家》演Rebecca孖生妹妹？）都OK喎！（由似李嘉欣變成似沈可欣？）不介意，沈可欣都是靚女。」

梁嘉莹當選港姐後惹是非，被指疑似買獎及人品差，有內地「小紅書」網民爆她日前出席內地中秋活動時黑面，路過倪樂琳身邊疑似刻意撞開對方。梁嘉莹否認道：「無呢件事，當時倪樂琳不在身邊，因同行的保母催我快點走，要去工作，我就急步行去活動現場，亦沒有黑面，可能我皮膚黑、有點攰，沒笑容時被誤會不開心。」倪樂琳力證跟梁嘉莹沒不和，「我都是上網睇片才知道大家討論這件事，我當時沒感覺到她刻意批我踭，可能她只是不小心輕輕碰到我，若真批踭我都會黑面啦！」另有疑似落選港姐吳芷靖在網上貼出對話截圖，指梁嘉莹得獎後說風涼話，叫家境不錯的她明年再選港姐，可以走捷徑買獎。梁嘉莹呼冤道：「我不清楚發生什麼事，但決賽後我沒有聯絡吳芷靖，我無講過。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕王汛文 梁嘉莹 倪樂琳 吳芷靖

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