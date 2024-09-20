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娛樂

網紅女友葉珂曬百萬鑽戒 黃曉明發文認愛：我們在一起了

【明報專訊】46歲黃曉明與Angelababy（楊穎）2022年宣布離婚，結束7年婚姻關係，共同撫養兒子「小海綿」。黃曉明回復單身後與年輕15歲的網紅葉珂傳緋聞，他們一直未有證實戀情。日前中秋節黃曉明帶「小海綿」回青島家鄉跟家人過節，有疑似葉珂的助手回應網民留言爆出兩人「已婚」。黃曉明昨日在微博大方認愛，標註葉珂微博帳號寫道：「大家別猜啦，我們在一起了。」葉珂轉發並附上紅心圖案甜蜜放閃。不過黃曉明未有表明跟葉珂是否已結婚。

娛樂組

黃曉明與Angelababy於2015年結婚，育有兒子「小海綿」，但婚後屢傳婚變，2022年1月在社交平台發聲明宣布離婚，表示和平分開，共同撫養孩子。黃曉明離婚後感情生活備受關注，同年5月黃曉明與葉珂爆出緋聞，曾被目擊結伴看戲，兩人一直未有回應。

曉明帶兒子與家人共度中秋

黃曉明本周二（17日）中秋節在微博上載帶「小海綿」跟家人溫馨共度佳節的照片，他開心寫道：「中秋有時間就一定要陪家人吃個飯，儀式感還是很重要的！也祝大家中秋節快樂，闔家團圓，事事皆如願！」有網民留言問葉珂：「你是幫忙拍照的嗎？」更有其他網民表示：「怎麼可能讓她見家人。」此留言引得疑似葉珂助手及閨密為她「出頭」，留言反擊：「已婚，不在一起過節難道跟你過節啊！」令不少網民震驚。

至於葉珂日前在社交平台曬出一隻5卡巨鑽戒子，有估計價值過百萬元。加上疑似其助手的留言，令人聯想鑽戒是黃曉明送的婚戒。不過有傳媒問黃曉明是否再婚時，他簡單回應：「沒結婚」。

葉珂轉發男友帖文加紅心圖案

由於黃曉明與葉珂的已婚傳聞甚囂塵上，更有葉珂手背貼紗布照片，被懷疑是抽血做產檢。「黃曉明葉珂疑似結婚」隨即登上熱搜。黃曉明昨午在微博發文認愛，寫道：「抱歉佔用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」並標註葉珂的帳號。葉珂轉發男友微博，並附上紅心圖案曬恩愛。黃曉明雖然未有提及是否與葉珂已婚，但很多網民相信應該好事近，有留言恭喜他。

網上曬名車住億元豪宅

葉珂是小紅書知名的「白富美」，她的社交平台曬出不同品牌的名車，有估計超過1500萬人民幣（約1655萬港元）。葉珂位於深圳的寓所市值9000萬人民幣（約近1億港元）。有指她外形與Angelababy有幾分相似，學生時期獲選「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學十大女神」。有傳她曾經結婚，育有一對子女，最後離婚，但一直未經證實。她創立服裝品牌、開美容院、投資房地產等。有網民翻查資料，說葉珂曾與Angelababy同場出席活動。

相關字詞﹕葉珂 Angelababy（楊穎） 黃曉明

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