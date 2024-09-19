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娛樂

【開箱】《痛愛完成式》 浪漫愛情家暴元素 演員不和續集恐難產

【明報專訊】2024年暑假，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦可說雙贏，賴恩主演的《死侍與狼人》全球累收逾13億美元，穩佔今年最賣座電影亞軍；其妻碧琪麗芙莉（Blake Lively）擔正的《痛愛完成式》（It Ends With Us），成本僅2500萬美元，全球進帳3.25億美元；《死》《痛》兩片更一度包辦美國票房榜冠亞軍，演員夫妻有此佳績，已追溯到34年前的《虎膽龍威2》布斯韋利士（Bruce Willis）和《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）。然而碧琪同時被翻出無禮對待傳媒的黑歷史，與《痛》片男主角兼導演積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）亦不和，加上電影口碑兩極，《痛》片卻根據暢銷小說改編，故事未完，若要開拍續集，恐困難重重。

觀衆與影評口碑兩極

《痛愛完成式》講述莉莉（碧琪麗芙莉飾）克服童年創傷，隻身到波士頓實現夢想開花店展開新生活。偶然邂逅高富帥外科醫生萊奧（積斯汀巴東尼飾），兩人極速熱戀；當萊奧的性格缺陷逐漸浮現，勾起莉莉的痛苦回憶。此時莉莉重遇初戀情人阿特拉斯（班頓施佳納飾），到底會如何影響莉莉和萊奧之間本已岌岌可危的關係？

《痛愛完成式》在爛番茄網站的評價兩極，綜合179篇影評文章得分57%，觀衆反應正面，平均有91%。其實可以理解，《痛》片改編柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名小說，曾高踞《紐約時報》暢銷書榜3年，有一定讀者基礎。電影大部分跟足原著，加上碧琪麗芙莉造型漂亮多變，兩男主角無論扮演家暴女主角的積斯汀巴東尼，還是飾演深情初戀男友的班頓施佳納（Brandon Sklenar），均是俊男美女組合，愛看浪漫言情戲的原著粉絲應該收貨。

此片不止要說浪漫愛情，核心是家暴對孩子成長或對一段關係，會帶來多大傷害；而且正因為有愛的基礎，任何人要從帶有心理障礙的暴力漩渦中走出來，才最困難。莉莉目睹在外正氣凜然的父親對母親施暴，即使經過多年，仍憤怒得難以在靈堂讀出悼辭，更恨母親從沒嘗試擺脫父親。莉莉直到自己也成為家暴受害者，才開始了解媽媽的處境。萊奧童年時意外槍殺了哥哥，長大後成為出色的外科醫生，但怒火、悔恨、缺乏安全感等衆多心理創傷，從來沒得到解決。阿特拉斯惱恨母親認識的每個男友都是賤男，即使被家暴，也寧選擇情人，把兒子趕走，他還未成年已淪落街頭，以垃圾果腹，莉莉伸出援手，對他而言如同天使下凡。

舊戲多妖魔化施暴者

過往荷李活電影不是沒拍過家暴題材，金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）擔正的《與敵同眠》，珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）主演《貼身恐懼》，都把肢體或精神虐待、控制欲強的丈夫，描繪成惡魔般的大反派，製造驚慄效果；結果往往是女主角逃離魔掌，丈夫又追蹤而至或因為子女緣故糾纏不休，最後以暴易暴，「奸」夫被殺收場。近年同類題材的影視作品，卻好像有所改變，《痛愛完成式》之前，在影視串流平台Netflix播放的迷你劇《女傭浮生錄》，便是探討女性面對家暴的應對問題，卻沒有妖魔化施虐者，而是腳踏實地看清家暴帶來的創傷。施虐也不限於肢體層面，每個人都應有免於恐懼的自由，遠離有害的關係，《女》劇的主角，沒有初戀情人的保護，完全褪去《痛》片的糖衣。

《痛愛完成式》結局講述莉莉在女兒出生後，向萊奧提出離婚，稱若女兒將來告訴父親遭伴侶虐待，他應如何回應，萊奧只能無奈答允離婚。柯琳胡佛的小說未完結，還有續集《It Starts with Us》，到底兩人離婚並承諾共同撫養女兒，是否就代表關係到此為止，莉莉又會否選擇重投阿特拉斯的懷抱？積斯汀巴東尼與碧琪麗芙莉就拍攝方面意見分歧引起不和之說外，後者宣傳電影期間促銷個人的護髮、飲品品牌，又鼓勵影迷穿著花花衫入場，卻漠視片中的家暴主題，也是她惹來衆多抨擊的原因，即使後來在社交媒體上載家暴熱線號碼，但似乎「傷害」已經造成，何况兩本小說的版權亦在積斯汀巴東尼手上，開拍續集的機會，暫時來看比較渺茫。

上映日期：9月18日

相關字詞﹕班頓施佳納 積斯汀巴東尼 賴恩雷諾士 碧琪麗芙莉 開箱 痛愛完成式

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