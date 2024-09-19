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娛樂

金宇彬《黑帶出勤中》Netflix非英語電影收視登頂 《逆嶺》《模範愛侶》蟬聯冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月9至15日的一周收視成績，《祖宗膠戰外星人》金宇彬主演新片《黑帶出勤中》本月13日上架，錄得830萬觀看次數，在非英語電影榜登頂；《逆嶺》及《模範愛侶》分別蟬聯英語電影及節目的榜首，前者更以3860萬觀看次數，成為上周最多人收看的Netflix作品；非英語節目方面，墨西哥劇《事故故事》則重返冠軍位置。

本月6日上架的《逆嶺》，講述退伍軍人保釋表親的現款遭黑警奪去，最後決定報復，在9月9至15日的一周收視，錄得3860萬觀看次數，不但是英語電影榜冠軍，更是上周Netflix多觀衆收看的節目。祖兒京（Joey King）繼《親親小站》系列及《阿媽戀上我波士》後，再拍Netflix電影《醜人兒》，講述女主角渴望整容變漂亮，本月13日上架，3日錄得2080萬觀看次數，屈居亞軍。紀錄片《蹈火謎蹤：失落的女兒》以810萬觀看次數，位列第3。

金宇彬擔正的韓片《黑帶出勤中》講述熱心助人的武術官和保釋官搭檔，合作打擊犯罪，上架3天即有830萬觀看次數，成為非英語電影榜收視冠軍。第2至5位順次為巴西《頭號女毒梟》、印度《致命36區：消失凶間》、泰國《全職乖孫》及波蘭《逆風拳手》。

妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演《模範愛侶》以2190萬觀看次數，蟬聯英語節目收視冠軍。剛宣布開拍第5季的《艾蜜莉在巴黎》，第4季下半部本月12日上架，錄得1150萬觀看次數，佔亞軍位置。《逃》雖然已是2005年首播劇集，但全劇5季早前全數在Netflix上架，結果首季上周錄得470萬觀看次數，位列第3，第2及第3季亦打入十大，分佔第7及第10位。《地產孖寶8》和《神經神話神預言》則排在第4及第5位。

《事故故事》重返榜首

上月21日首播的墨西哥劇《事故故事》，曾蟬聯非英語節目榜首，但9月2日至8日的一周，不敵西班牙醫療劇《杏林狂呼》，跌落亞軍位置，不過上周又以350萬觀看次數，重返榜首，可見有一定捧場客。韓劇《媽媽朋友的兒子》與《杏林狂呼》分佔亞季，紀錄片集《迪馬利亞：踢破足壇高牆》和《誤投羅網：成人網站拐殺案》位列第4及第5。第6至10位順次為印度《騎劫814：凶降坎大哈》、韓劇《浪漫這一家》、挪威《億萬漁翁島》、土耳其《子夜穿越時》第2及第1季。

珍妮花露柏絲再拍Netflix新片

另一方面，Netflix昨日繼續公布新節目消息，泰國科幻單元劇《未來與我》發放了首條預告片，預計今年底上架。韓劇《京城怪物2》本月27日首播，亦公開了最新海報。珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）繼《異星戰境》、《母親本色》後，再拍Netflix電影，在愛情喜劇《Office Romance》將伙拍《乜都得教練》畢高士汀（Brett Goldstein）演出，後者更會參與編劇工作。另外，校園同志劇《戀愛修課》第3季下月3日上架，最新預告片曝光。

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