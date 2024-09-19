明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《解密》 尊古錫劉昊然師徒暗戰

【明報專訊】內地演員兼導演陳思誠執導及編劇，改編自中國「茅盾文學獎」得主麥家同名長篇小說的新片《解密》，由劉昊然、荷李活影星尊古錫（John Cusack）、陳道明和吳彥祖等演出。

原著作者讚陳思誠最佳導演人選

陳思誠首次以文學作品為根基創作電影，被小說主題「每個人都是獨特的密碼，這一生就是解密的過程」吸引，決定拍攝這個故事，「麥家的小說可供解讀和挖掘的空間很大，他的故事拓展了讀者的視野與想像力，我們不僅被男主角的命運在時代碰撞下的改變而有所觸動，也對神秘的密碼破譯領域有全新理解」。麥家對這次跟陳思誠合作很滿意，「我認為陳思誠是執導電影《解密》的最佳人選，他不論對小說的理解，還是我看到電影的完成度，都讓我感到意外。彷彿不是我在選導演，而是命運為電影作出的選擇」。

《解密》故事圍繞孤僻的天才容金珍（劉昊然飾），自幼失去父母，在外國傳教士教導下學會了解夢，傳教士去世後，再被叔父小黎黎（吳彥祖飾）領養。容金珍進了充滿知識的世界，擁驚人數學才能的他師從數學教授希伊斯（尊古錫飾），兩人關係密切；隨着戰爭爆發，希伊斯不得不離開，容金珍生活逐漸回歸平靜。此時鄭某（陳道明飾）的出現徹底改變了容金珍的命運，他捲入神秘的701組織，開始解密隱秘的戰綫。容金珍不知道，自己的對手正是恩師希伊斯，師徒的密碼博弈悄然展開。

劉昊然減肥變醜投入角色

《唐人街探案》劉昊然飾演容金珍，角色對他來說很大挑戰，「容金珍是個非常難塑造的角色，身為演員要將麥家筆下那麼強大的文字力量呈現於畫面，是很大挑戰。解密不僅是容金珍的工作，也是他的使命，在破解那些複雜密碼過程中，也在破解自己人生的謎題」。劉昊然為讓容貌與原著角色更貼近，刻意減肥，希望看起來更瘦弱，又將濃密眉毛拔掉不少，通過造型將髮線後移，使頭髮看起來很稀疏，使他彷彿換了個人，與角色幾乎混為一體。

尊古錫飾演希伊斯，片中與金容珍亦師亦友，透露接拍原因，「我看完劇本後非常推崇《解密》這故事，精彩好看、風格創新。我很喜歡跟導演陳思誠一起工作，他很清楚自己想要拍什麼樣的鏡頭，非常精確」。

《解密》全片以IMAX特製拍攝，戲中多場夢境，無論是抽象且深奧的數字組合和密碼，還是展現容金珍潛意識的奇異夢境，都透過IMAX鏡頭呈現大銀幕中。這些在原著小說以文字形式留白，電影則需要將這些充滿想像力的情節和元素通過影像呈現給觀眾。

《解密》9月26日香港上映

相關字詞﹕尊古錫 劉昊然 吳彥祖 陳道明 解密

上 / 下一篇新聞