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娛樂

首合演舞台劇 互笠高帽 葉童最想篤黃德斌三角肌

【明報專訊】葉童和黃德斌首度合演舞台劇《唔講得》，11月假香港文化中心公演，二人昨日聯同參演的楊永德和李俊樂、導演胡恩威、監製陳善之出席發布會。陳善之表示葉童和黃德斌是踏實又神經質的演員，兩人合作頗有趣，他們看完劇本便一口答應。胡恩威透露《唔講得》改編自上海話劇《不可說》，講述3名腦科醫生，兩男一女的三角戀關係。

黃德斌表示知道有機會和葉童合作，未睇劇本已答應參演。葉童大讚黃德斌高大靚仔，首次合作，見面時為了拉近距離，原本想跟對方談健身，趁機篤他的肌肉，最後自覺失禮沒動手。她跟黃德斌交談後，發現大家對電影和演出有共鳴，「現在好傾得來」。兩人劇中飾演老夫老妻，葉童稱初時想是否要將自己婚姻生活呈現給大家，看完劇本，發現情節很有共鳴，台詞亦似曾相識。

劇中婚姻生活感同身受

葉童和黃德斌合照時，伸手欲篤黃德斌的肌肉，黃表現怕醜縮開，笑稱因不夠大隻，要練一練先。葉童稱最想篤黃德斌的三角肌，認為健身的人很有型，對身體、美和健康都有追求，「佩服黃德斌擁有一身健碩身形，可能我年紀大，肉有點鬆鬆哋，很想感受結實肌肉的感覺，相信一定會掂到他」。二人表示劇中呈現的婚姻生活，有點感同身受，例如跟另一半說話，講完好似無講、無話題搵話題等，覺得很好笑。他們都有將日常生活，與另一半相處時的語氣和動作加入角色。問兩人有否親熱戲？葉童說：「都話老夫老妻，點會有親熱戲，會透過對白交代親熱。」

記者：柯美

相關字詞﹕舞台劇《唔講得》 葉童 黃德斌

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