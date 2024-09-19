首合演舞台劇 互笠高帽 葉童最想篤黃德斌三角肌

黃德斌表示知道有機會和葉童合作，未睇劇本已答應參演。葉童大讚黃德斌高大靚仔，首次合作，見面時為了拉近距離，原本想跟對方談健身，趁機篤他的肌肉，最後自覺失禮沒動手。她跟黃德斌交談後，發現大家對電影和演出有共鳴，「現在好傾得來」。兩人劇中飾演老夫老妻，葉童稱初時想是否要將自己婚姻生活呈現給大家，看完劇本，發現情節很有共鳴，台詞亦似曾相識。

劇中婚姻生活感同身受

葉童和黃德斌合照時，伸手欲篤黃德斌的肌肉，黃表現怕醜縮開，笑稱因不夠大隻，要練一練先。葉童稱最想篤黃德斌的三角肌，認為健身的人很有型，對身體、美和健康都有追求，「佩服黃德斌擁有一身健碩身形，可能我年紀大，肉有點鬆鬆哋，很想感受結實肌肉的感覺，相信一定會掂到他」。二人表示劇中呈現的婚姻生活，有點感同身受，例如跟另一半說話，講完好似無講、無話題搵話題等，覺得很好笑。他們都有將日常生活，與另一半相處時的語氣和動作加入角色。問兩人有否親熱戲？葉童說：「都話老夫老妻，點會有親熱戲，會透過對白交代親熱。」

記者：柯美