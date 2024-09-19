望新片捱到國慶日戲院半價 吳君如想18歲女受「情騙」累積經驗

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳君如表示《我談的那場戀愛》講網騙，題材新鮮又貼地，謝票時有不少觀眾跟他們分享被騙經歷，她最關心觀眾有否被騙色。她自言也有電騙經歷，「有次接到電話錄音，問我選聽廣東話還是國語，選了廣東話，接聽的人都是講國語，呃都呃好啲。我有時間就同佢玩吓，叫佢搵個識講廣東話嘅人，然後cut線。點知佢再打來，質問我為何掛線，真搞笑，呃人都這種態度」。

張錦程不敢問愛女有否拍拖

君如覺得新片像警世電影，女兒同學的媽媽看完，都說要推介給朋友，免受欺騙。張錦程透露19歲女兒也需要看這部片，因耳仔軟，容易受騙，最驚是被「騙心」，傷害了弱小心靈，「我教她上網傾吓偈先，睇耐啲時間，真人都要觀察耐啲」。他不知亦不敢問女兒有否拍拖。

君如與女兒陳是知（Jillian）像朋友般相處，無所不談，不過大嘆Jillian至今仍未拍拖，「十八九歲的女仔要有感情生活。（暗戀人？）她的性格有少少高傲。女兒4歲時，我已問她有否喜歡的男、女同學。長大後，我又問她有否遇到觸電的人，結果都是沒有。明年就上大學，希望佢呃人又好，人哋呃佢都好，都是經驗，但不要傷到個心」。她和張錦程異口同聲說會密切關注女兒的一舉一動。

君如不知女兒能否當接班人

說到十一國慶，全港戲院票價半價，君如覺得是好事，希望《我談的那場戀愛》上映至國慶，知道有觀眾看了5次，她的女兒也看了兩次，因Jillian很崇拜自己和爸爸陳可辛，父母的電影全都會看。她又透露女兒想參與幕前演出，會修讀表演。Jillian是否做她接班人？君如說：「不知她有幾搞笑，佢比較嚴肅，而且都要有我們那麼幸運才可以。」

此外，香港戲院商會聯同所有會員舉辦「10．1半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院10月1日國慶假期全日所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價，戲票將於9月25日（星期三）中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。當日逾80套電影上映，還有「全城好戲FUN大抽獎」，鼓勵市民入戲院睇戲，藝人甄子丹、吳慷仁、謝霆鋒、吳彥祖、張繼聰等拍片支持。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com