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娛樂

67歲鍾慧冰夠搞笑 追求者眾勝從前 嘆28歲女兒林靜莉未有着落難安心

【明報專訊】 67歲鍾慧冰1979年參選港姐奪季軍入行，轉眼數十年，人生歷盡高低，一場金融海嘯、一次婚姻失敗再加上一場大病，她茅塞頓開，看化世事。淡出幕前多年的她，3年前陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，獲邀伙拍媚姨（陳月媚）及吳保錡主持《Auntie妳好》，吸納年輕粉絲，之後幕前工作不斷，年前更與時並進開網上頻道節目。跟男友感情穩定的鍾慧冰自爆復出後，比年輕時更多追求者，當中有不少鰥夫，覺得她風趣好笑。鍾慧冰心願想盡快看到28歲女兒林靜莉出嫁，大爆對方未有着落，強調不是急於當外婆，只想愛女找到好伴侶，有人照顧，讓她安心。

記者：林祖傑

鍾慧冰（冰姐）生於上海，未夠一歲到港跟嫲嫲生活，14歲被父母安排到美國留學，快樂童年隨之逝去，自此不太愉快，「其實我不是上海人，父母是山東和廣東人，因為父母去上海工作，所以我在上海出世，9個月大嫲嫲就接了我來香港，之後去紐約讀中學，香港的愉快童年只去到十幾歲，青少年時不是很快樂」。全因1970年代美國有很多歧視，上學經常被人欺負，被掹頭髮及搶走零用錢是家常便飯，弟妹上小學常畀人打，「頭兩三年適應期好難捱，跟着認識了朋友和學會講英文就好好多，開始融入這個社會」。

初戀男友相約美國敘舊

父母忙於為事業打拼，照顧弟妹的責任落在冰姐身上，加上讀女校，沒有太多機會認識異性，索性專心讀書，直至升讀大學，才嘗初戀滋味，「我後生時真的好靚，好多人想結識我，到大學才開始真正識男仔，初戀是大學同學，都是中國人，他現在是一名眼科醫生，數年前在社交平台聯絡到他，對方還問我隻眼好不好？叫我到美國時找他免費檢查，我不敢見他，因當年我回港選完港姐飛了他，怕對方還在生氣」。她強調不是有心和初戀男友分手，是自己的世界突然間大了很多，加上異地戀整天吵架，沒可能再維持下去。

認同鄭文雅奪冠實至名歸

冰姐參選港姐奪季軍，勝過當年青澀的鍾楚紅，敗於鄭文雅，承認當時一直認為自己奪冠，之後細心分析，認同鄭文雅應該是冠軍，且實至名歸，「鄭文雅當時行出來，已經很有冠軍相，好有氣場，有種光芒覺得她會贏，她比我們更有自信，當時她已是模特兒，十分熟悉舞台，我和其他佳麗有些怯場」。

當選港姐季軍後簽約無綫，首個工作原本是參演鄭少秋主演的劇集《楚留香》，當時任無綫監製的陳家瑛想找英文流利的她為《歡樂今宵》訪問外國歌手Sammy Davis Junior，結果她做得好，不讓她拍劇，直接入綜藝組做《歡樂今宵》，「我可能天生有綜藝天分，現在都是，老實講，不是不鍾意拍劇，但我不捱得，叫我熱天拍劇都不想拍，之前拍ViuTV劇《野人老師》辛苦到死」。

患甲狀腺病 退居幕後

於無綫發展一年，冰姐與鄭文雅雙雙離巢，鄭文雅轉簽麗的電視，冰姐選擇轉到嘉禾當電影幕後，「一年滿約我就走了，好似因為鄭文雅一滿約就去了麗的，無綫嬲到發癲，之後港姐變成簽年半約」。她表示選擇離巢原因之一是患甲狀腺病，以至眼凸兼手震，覺得不太適合做幕前，加上無綫和她傾續約不肯加薪，既然去嘉禾人工更好，決定一試開展電影路，轉職過幾間電影公司，涉獵製片、副導演及演員，在電影圈做了7年後再轉跑道，當上老闆開設公關公司，同時重回電視台，為亞洲電視主持節目。

經歷「雷曼事件」 重新檢視人生

冰姐入行後一直不乏追求者，1990年代決定與同居多年的圈外男友結婚產女，組織美滿家庭，惜事與願違，離婚收場，她不禁慨嘆：「這麼多人我都不揀，真是錯誤的抉擇。」誕女後，她決定不工作專心陪伴成長，靠投資及積蓄過活，與前夫婚後3年，婚姻出問題，「一直拖住沒有解决，因為女兒太小，我好似希望有一天他會好，但是都不行，大家的人生觀和步伐不同，直到『雷曼事件』，積蓄全不見了。我決定從頭檢視一下自己的人生，是不是就這樣繼續下去，還是怎樣呢？於是作出好多改變，再出來工作，買了一層樓，跟前夫分開」。

患血管炎 男友貼心照顧

怎料重投工作數年，免疫系統突然出事，確診患上血管炎，冰姐說：「不知是家族遺傳，還是因積壓多年的壓力，發病前3個月認識了現任男友，他真的好好，一直支持我。」她認為男友還很愛惜自己，不過關係仍有變數，「暫時OK，不過男人好難講，前夫都惜了我好多年，最尾都係唔惜啦！」

冰姐稱自ViuTV節目《Auntie 妳好》播出後，忽然多了很多追求者，「犀利到不得了！真的好受歡迎，好多是死了老婆的，覺得我好風趣、好好笑，現在市場大過我年輕的時候，估都估唔到」。

冰姐大讚28歲女兒林靜莉十分生性，對方現在分別在HOY TV及港台主持節目，又是個很勤力的KOL，慶幸有這樣的女兒，「真的沒想到女兒原來這麼鍾意講話，她小時候不喜歡說話，好靜，3歲多時我以為她是啞巴，還帶她看醫生」。她不介意女兒在社交平台騷身材，笑稱只要不是脫光就可以，「騷少少胸OK啦，可能她覺得唔騷唔抵呢！成日話個個都騷，佢都應該騷，現在這世界真奇怪」。

盼女兒不受父母離異影響

盡快看到女兒結婚是冰姐心願，不過對方仍未有着落，「希望快點，我覺得如她結婚生了小朋友，感覺上會安樂點，起碼我有什麼事，她都有人照顧，總之就是擔心。我不是好想做婆婆，只希望她快些找個好的伴侶，起碼有人照顧」。可擔心女兒因父母離異不相信婚姻？她說：「應該不會吧，我希望她不會。」

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