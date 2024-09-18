【開箱】《變形金剛初始篇》 高水準動畫前傳 超越真人版系列

台前幕後陣容鼎盛

前傳動畫《變形金剛初始篇》台前幕後陣容鼎盛，除了米高比爾退居監製，並請來「雷神」基斯漢斯禾夫、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《旺卡》基謹米高奇（Keegan-Michael Key）及《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）等聲演一眾機械人主角；故事講述「博」派領袖柯柏文與「狂」派首領麥加登如何由識於微時、互相扶持到反目成仇，令觀眾對正邪主角的歷史，有了重新認識。

故事由斯比頓星的領袖兼國民英雄御天敵（鍾漢姆聲演）說起，在他的統領下，先擊退外敵昆特紗星人，再穿梭宇宙尋找失落的「原能矩陣」，可惜至今下落未明，為了維持星球的日常運作，一班年輕機械人包括斯派（基斯漢斯禾夫聲演）及D-16（拜仁亨利聲演）等必須留在鐵堡城的礦場，日以繼夜地開採「能源方塊」，為星球作出卑微的貢獻。

斯派與D-16情同手足，前者本性善良，但天生反叛外向，因此經常闖禍；後者沉默寡言，雖然城府極深，總是無條件支持好友。直至某日二人跟礦場監工艾莉塔（史嘉麗祖安遜聲演）及低層職員B127（基謹米高奇聲演）意外離開鐵堡城，並揭發御天敵與斯比頓星的黑歷史，從此捲入翻天覆地的內戰之中。雖然二人攜手立功，卻因個性與理念不同，最後變成勢不兩立的宿敵，彷彿就是《聖經》該隱與亞伯的故事翻版。

主角反目過程刻劃細緻

《變形金剛》系列監製羅倫素（Lorenzo di Bonaventura）表明，《初始篇》只是動畫電影的序幕，整個故事將會發展成三部曲，今集結局講到兄弟鬩牆，最終分裂成「狂」「博」兩派，斯派改名柯柏文，帶領好友B127（大黃蜂）和艾莉塔等「博」派機械人重建斯比頓星；D-16敗走後易名麥加登，率領「狂」派手下星星叫等離開家鄉，伺機報仇。電影對於兩名主角的反目過程，刻劃相當細緻，正好挑起人性本善或本惡的討論。

導演佐斯古利曾經參與不少彼思動畫如《超人特工隊》、《反斗車王》等幕後製作，其後轉任《玩轉腦朋友》編劇，並憑《反斗奇兵4》贏得奧斯卡最佳動畫，《變形金剛初始篇》是他第2部執導電影，全靠緊守「老少咸宜」這面金漆招牌，年輕觀眾會被它的緊湊劇情和明快節奏吸引；加上精彩奪目的機械人戰爭場面，絕對可以滿足官能刺激。至於成年影迷或會對斯派與D-16的反目感受猶深，畢竟類似場面，在我們成長過程中，或是現實職場隨處可見，難免令人有切膚之痛。

上映日期：9月19日