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娛樂

拍《黑月》MV激咀姜濤 加盟《柏捷頓家族4》 魏蒨妤演37歲「張秋」梁佩詩女兒

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日宣布旗下影視作品新消息，其中大受歡迎的《柏捷頓家族：名門韻事》開拍第4季，除了女主角將是《最後一戰》澳籍韓裔女星河藝琳之外，前日宣布還有3名亞裔女星加盟，包括《哈利波特》「張秋」梁佩詩（Katie Leung）、《重金屬天團》Michelle Mao，以及曾在《黑月》MV激嘴姜濤的魏蒨妤（Isabella Wei）；據報現年37歲的梁佩詩，劇中還會飾演Michelle與魏蒨妤的母親。

《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），改編自Julia Quinn的浪漫小說，由《醫人當自強》班底基斯凡杜生（Chris Van Dusen）及桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）創作及監製；2020、2022及今年先後播出3季，全部打入Netflix英語節目史上十大最高收視榜。故事以英國19世紀初攝政時期為背景，講述喬治三世晚年受精神問題困擾，由長子攝政，王后則把精力花在貴族的社交生活。劇情主要圍繞柏捷頓家族子女的婚嫁問題，四女、長子和三子在3季內容分別出嫁及迎娶淑女，而且雖有關19世紀英國貴族，但演員不限於白人，3季主角的婚嫁對象，便分別由非裔、印度裔與愛爾蘭演員飾演。

Netflix前日宣布《柏捷頓家族：名門韻事》第4季開鏡，今次內容集中在陸克湯遜（Luke Thompson）扮演二哥Benedict的婚姻，講述一直不肯安定下來的他，在母親舉辦的蒙面舞會中邂逅足智多謀的Sophie。澳籍韓裔女星河藝琳（Yerin Ha）將會扮演Sophie一角，Netflix日前發放兩人在片場的合照，同時宣布了其他新加盟的陣容。曾在《哈利波特》電影系列扮演張秋的37歲梁佩詩，前年榮升媽媽的她劇中扮演Araminta Gun夫人，講述她兩度結婚均成為寡婦，兩名女兒到達適婚年齡，期望在新一季的社交場合，至少把其中一女嫁出去，Benedict正是她認為合適的未來女婿人選。Michelle Mao和魏蒨妤分別飾演她的長女及么女。後者在香港出生及長大，曾參演上月在港上映的《烏鴉：重生》，以及Netflix劇集《飄洋1899》；今年1月，MIRROR成員姜濤的新歌《黑月》MV首播，魏蒨妤有份參演，跟姜濤激咀的鏡頭更成為熱話，看來再演Netflix劇集，其演藝事業會再上一層樓。

「怪物」罪案系列開拍第3季

《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）為Netflix拍攝的《食人魔達默》（Monster），根據真人真事改編，2022年上架，高踞Netflix英語節目史上最高收視季軍，第2季《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，由《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）、《沒哭聲的抉擇》嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）、《綜合醫院》尼古拉斯查維斯（Nicholas Chavez）等主演，前日舉行首映禮，將於明日上架；並隨即宣布開拍第3季，鎖定《悍戰太平洋》查理漢南（Charlie Hunnam）主演。據報第2季以1989年梅內德斯兄弟在豪宅殺害父母後，大灑金錢買奢侈品、旅遊及投資餐廳，直到兩人被捕前，花去70萬美元。他們被捕後聲稱遭父親性侵及家暴，害怕被父親殺害，才會先下手為強。至於第3季則會改編1950年代美國連環殺手蓋因（Ed Gein）的真人真事，他以謀殺、毁屍、盜墓、食人和戀屍癖而聞名，據報《觸目驚心》和《沉默的羔羊》都有角色受其案件啓發而創作。

《艾蜜莉》宣布拍第5季

另一方面，Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎4》分上下兩部分推出，迴響似乎不及以前，但Netflix在第4季下半部上周四上架後，前日亦拍板開拍第5季。動作電影《War Machine》則表示會讓主演Prime Video劇集《神隱任務》的艾倫里治遜（Alan Ritchson）加盟。

艾美獎直播收視升54%

Netflix旗下《馴鹿寶貝》日前在第76屆艾美獎揚威迷你劇組，奪得最佳劇集、男主角、編劇及女配角合共4獎，成為大贏家；頒獎禮由美國廣播公司（ABC）直播，昨日公布收視，錄得690萬觀衆收看，比今年1月播出的第75屆艾美獎，上升了54%，亦是近3年的最佳成績。

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