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娛樂

【娛樂場】短劇《人生好似好很難》 香港女首富甘比驚喜客串

【明報專訊】YouTuber混血肥仔（曾達恩，Tommy）主理的多媒體頻道BBO（Black Box Office）致力發掘各種可能，為觀眾帶來新鮮感，之前推出訪談節目系列《地球人生活指南》、真人實測節目系列《試吓囉唔駛死》等，開台年半訂閱人數已超過20萬，新作有一連6集的短劇《人生好似好很難》。

講述丁丁（丁彥均）飾演的少女上班族如何面對人生各種困難，雖然短劇只有五六分鐘，但混血肥仔碌爆人情卡，首4集邀得林雪、陳凱琳、魏浚笙（Jeffrey）和吳浩康（Deep）等客串。好戲在後頭，古天樂參演其中一個單元，壓軸出場有富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），彩蛋是「周星馳背影」，網民大叫好crazy！

林雪打頭陣飾演的士司機，一反大眾對「的哥」既定印象，不但對乘客禮貌周周，語氣更戰戰兢兢，被趕時間返工的丁丁質疑他行錯路時，他解釋跟地圖App揀，行最順暢路線，「我好驚……影響到我哋的士行業個形象，我唔想……」

古天樂「陰陽路式揮手」搶鏡

飾演「公司阿姐」的陳凱琳在第二集登場，將疑似「大信封」交給返工遲到的丁丁，嚇到丁丁以為被炒，原來是升職。第三集有Jeffrey與丁丁模擬店員大戰難搞、無理客人，令觀眾會心微笑。演小店老闆的Deep在第四集向丁丁大呻生意慘淡，喊住自嘲小店老闆收入不如地盤工人。

古天樂於第五集現身，演一個好努力去笑的化妝品店售貨員，一反嚴肅形象，還使出「陰陽路式揮手」，超爆笑，非常「反差萌」。Jeffrey再亮相跟古仔同場。

網民讚甘比富幽默感

香港女首富甘比參演最後一集，在餐廳食晏因未能電子付帳，沒有現金找數的她見丁丁掛住公司員工證，向對方求助想借200蚊埋單。丁丁不知眼前人是老闆，以為甘比呃錢，不肯借錢：「由細到大，屋企人都教我，唔可以立亂借錢畀人，仲要係陌生人，你咪陌生人囉！」甘比一臉無奈，只好自我介紹：「其實我係Miss Kim Kim……」丁丁忍不住窒對方：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀，我嚟緊開演唱會，你畀2000蚊我，我畀握手位你吖！」」

最後甘比秘書趕到，丁丁才知闖禍。之後兩人在電梯前相遇，甘比大方稱讚女孩不借錢給陌生人的行為，笑說：「公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」又勸丁丁後生女不要輕易暴躁，提議她學鈎織。不少網民睇完讚甘比演得好，有人留言：「甘比份人都幾搞笑同幽默」。

「星爺背影」壓軸登場

除甘比外，還有另一重量級「串星」，短劇結尾，有一把極為熟悉的聲線，截停了在銅鑼灣街頭的丁丁，擺明是「借錢黨」的他問：「小姐，小姐，可唔可以借20蚊我買嘢飲，因為我冇帶銀包，但係又好口渴，定啲嚟，你咁靚，我唔會走你數㗎喎！」鏡頭一拉開，原來借錢的正是不時在Instagram出現的「星爺背影」，他接過丁丁手上的20元後立即跑走，丁丁回神後才驚覺中伏，場面既搞笑又驚喜。

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